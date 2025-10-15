미 이민당국, 추방 이민자에 '전신구속 장비' 사용 논란

큰사진보기 ▲전신구속 장비 '랩'을 시연하는 제조사 세이프 리스트레인츠 홈페이지 영상 ⓒ 세이프 리스트레인츠 관련사진보기

미국 이민세관단속국(ICE)이 이민자를 추방하는데 전신구속 장비를 과잉 사용했다는 주장이 제기되어 논란이다.AP통신은 14일(현지시각) 미국에서 추방당하며 이 장비를 착용했다는 5명과 이를 목격하거나 전해 들었다는 7명을 인터뷰하며 의혹을 보도했다.지난달 한 나이지리아 남성은 ICE가 한밤중에 구금 시설에서 자고 있던 자신을 깨워 아무런 연고도 없는 가나로 추방될 것이라고 통보했다고 주장했다. 그가 변호사를 만나겠다고 요구하자 ICE 요원들은 이른바 '랩'(WRAP)으로 불리는 전신구속 장비를 착용시켰다고 한다.싸맨다는 의미를 가진 랩은 착용자의 전신을 감싸고 팔과 다리를 움직일 수 없게 하면서 멕시코 음식 '부리토'나 가방이라는 뜻의 '백'으로도 불린다.엘살바도르 출신 후안 안토니오 피네다도 지난달 ICE 요원들이 이 장비를 착용시켜 4시간 넘게 차량에 태워 멕시코 국경으로 추방했다고 주장했다.랩은 법 집행 대상자가 경찰을 공격하거나 자해하는 것을 막기 위해 만들어졌으나, 신체를 지나친 강도로 압박한다는 지적을 받고 있다.AP통신은 지난 10년간 미국 전역에서 랩을 착용했다가 숨진 사례가 12건에 달하고, 부검 결과 강한 압박으로 인해 혈액 순환이 안 된 것이 사망 원인이라고 전했다.또한 수갑과 족쇄를 차고 있어 신체적 제약을 받고 있는 이민자에게도 랩을 착용시키는 등 ICE 요원들이 제조사가 권장한 것보다 훨씬 낮은 기준(much lower threshold)을 적용해 사용하고 있는 것으로 나타났다고 지적했다.일부 경험자들은 "변호사 면담을 요청하거나 추방에 항의했다는 이유만으로 랩에 갇혔다"라며 "마치 납치당하는 것 같았다"라고 주장했다.2023년 ICE 구금 시설에 있다가 추방당했던 한 아프리카 남성은 "랩에 갇히면서 뇌진탕과 턱 탈골을 당했다"라며 "어떤 사람도 랩에 갇혀서는 안 된다. 동물을 그렇게 묶는다는 것도 상상할 수 없다"라고 말했다.ICE의 랩 사용과 관련한 소송을 제기한 파트마 마루프 텍사스 A&M대학 법학교수는 "이 장비는 다른 모든 수단을 시도하고 나서 최후의 구속 수단으로 사용해야 한다"라며 "그렇게 온몸이 묶인 것만으로도 심각한 심리적 피해를 입을 수 있다"라고 밝혔다.랩을 납품하는 제조사 '세이프 리스트레인츠'가 공개한 자료에 따르면 미국 정부는 오바마 행정부 시절인 2015년 처음 이 장비를 구매하기 시작했다. 미국 정부의 전체 구매 물량 중 91%가 트럼프 행정부일 때 구매된 것으로 나타났다.이 회사는 홈페이지에서 "랩은 20년간 많은 생명을 구하고, 부상을 줄이면서 관련된 모든 당사자의 위험을 최소화하고 있다"라고 홍보했다.국토안보부는 그동안 랩을 사용한 사례와 구체적인 사용 정책을 설명해달라는 AP통신의 질의에 답변을 거부했다.다만 트리샤 맥플러린 국토안보부 대변인은 "이민 당국 구금자에게 구속 장비를 사용하는 것은 오랫동안 이어진 표준 절차"라며 "구금자를 이송하는 집행관의 안전과 복지를 보장하기 위해 꼭 필요하고 법적 기준에도 완전히 부합한다"라고 주장했다.반면에 이민자들을 대리하는 변호사 노아 배런은 "이런 장치의 사용은 매우 비인도적"이라며 "미국의 근본적 가치와 절대 양립할 수 없다"라고 비판했다.