지속 불가능한 한국 교육, '아스팔트 위 지렁이'를 구할 사회정서교육

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

지식 중심의 교육이라는 단단한 아스팔트 위에서, 아이들의 마음은 숨 쉴 틈 없이 메말라가고 있다.지난 14일 오후 2시, 서울교대 종합문화관은 평소와 달리 열기가 가득했다. 서울 시내 고등학교 교장과 교감 400여 명이 빼곡히 자리한 이례적인 광경이었다. 이들을 한데 불러 모은 주제는 "지금의 한국 교육은 더는 지속 가능하지 않다"는 절박한 문제의식 아래 등장한 '사회정서교육(SEL, Social and Emotional Learning)'이었다. 학교 관리자들에게 아직 생소하게 느껴질 수 있는 주제였지만, 교육 현장에서 터져 나오는 위기감과 공감이 강렬히 자리하고 있었다.며칠 전, 우리 학교에서 집단 괴롭힘 사건이 일어났다. 전국 단위로 학생을 선발하는 마이스터고, 전체 학생의 40% 가까이 기숙사 생활을 하는 특수한 환경. 서로 다른 지역에서 온 학생들이 24시간 한 공간에 머물며 새로운 공동체를 만들기에, 학교 관리자로서 정서적 문제나 폭력에 각별히 신경 쓸 수밖에 없다. 2024년 부임 이후 줄곧 학교폭력 예방에 총력을 기울인 덕에 작년 한 해 '학폭 0건'을 기록했지만, 결국 문제는 터지고야 말았다. 최근 집단괴롭힘 사건이 학폭심의위에 회부되며 학교 관리자로서 한계를 절감하지 않을 수 없었다.이런 위기는 폭력에만 그치지 않는다. 최근 학교에서는 공격적이거나 우울한, 혹은 극도로 외로운 아이들이 늘어나고 있다. 하루 평균 20명의 학생이 자해나 자살을 시도한다는 통계(고민정 의원실, 17개 시도교육청 통합 자살·자살시도·자해 현황)는 단지 숫자가 아니다. 이는 매일 20명의 아이들이 속삭이는 '살려달라'는 외침이다. 더 충격적인 것은 표면적으로는 아무 문제 없는 학생들마저 예기치 못한 이상 행동이나 자살로 이어지는 일이 늘고 있다는 점이다.한국의 교육은 마치 '아스팔트 위에서 숨을 쉬지 못하는 아이들'을 떠올리게 한다. SEL 같은 정서적 접근이 없으면, 지식과 입시 경쟁이라는 단단한 구조 속에서 아이들뿐 아니라 교사들마저 메말라가는 걸 피할 수 없을 것이다.통계는 이 절박함을 뒷받침한다. OECD 학생 주관적 행복지수 22위, 외로움 지수 21위. 2019~2023년 동안 아이들의 마음건강 문제는 4배, 대인관계 문제로 스스로 고립을 선택한 학생은 3%에서 21%로 7배 증가했다(서울시교육청 연수 자료). 이 데이터는 단순히 숫자가 아니라, 지금도 '도와달라'고 외치는 아이들의 소리 없는 메시지다.사회 또한 변화의 필요성을 절감하고 있다. KEDI POLL(2023)에서 초·중등 교육의 최우선 과제로 '사회성·인간관계 교육'(25.2%)이 꼽혔고, 미래 역량 1위로 '자기관리'(34.3%)가 선정됐다. 정부는 2024년 학생 맞춤형 마음건강 통합지원방안을 발표했고, 교육부와 서울시교육청도 2025 자살예방 추진계획 등 다양한 정책을 내놓았다. 그러나 변화는 여전히 더디다.서울시교육청은 아이들의 긍정적 성장과 마음 건강 증진을 위해 2025년 하반기부터 사회정서교육 역량 강화에 팔을 걷었다. 특히 2026년부터는 초·중·고 전 학년을 대상으로 15차시 이상 SEL을 정규 교육과정에 포함하여 시행할 계획이다. 이에 따라 올해 교원 5,000명이 연수를 받고, 내년에는 심화 과정을 통해 1,366명의 리더교원을 배출할 계획이다.지금의 아이들은 과거 세대처럼 골목길 놀이와 또래 집단을 통해 갈등 해결과 감정 조절의 기술을 자연스럽게 배우기 어렵다. 그 결과, 감정조절과 정서관리는 더 이상 선택이 아닌 필수적인 생존 기술로 자리 잡았다. 사회정서교육은 위기에 처했을 때 아이들이 스스로를 지키고, 공동체와 함께 살아갈 수 있는 '정서적 근육'을 길러주는 프로그램이다.나는 직업계고에서 33년을 보내며 학력주의 사회 속에서 아이들이 겪는 빈곤의 대물림과 현장실습의 어려움을 목격했다. 이런 문제들은 단순히 지식만으로 해결할 수 없는 구조적 한계다. SEL은 아이들이 스스로 권리를 주장하고 위기 상황에 대처하며, 진정한 시민성을 키우는 내면 근육을 만드는 데 꼭 필요하다.SEL의 서울시교육청 모델은 '자기관리, 대인관계, 공동체, 마음건강'이라는 네 가지 기둥을 중심으로 설계된다. 이는 아이들이 뿌리내릴 토양을 만드는 동시에, 살아가는 데 반드시 필요한 '운영체제'다.■ 자기관리: 스트레스 대처, 정서 조절, 문제 해결 역량은 실패를 극복하고 회복탄력성을 강화한다.■ 대인관계: 공감, 관계 형성, 갈등 해결은 사회적 자본을 만들어내고 다른 사람과 협력할 수 있도록 돕는다.■ 공동체: 소속감, 규칙 준수, 관계의 책임을 통해 더 강하고 성숙한 공동체로 나아가는 기술을 제공한다.■ 마음건강: 정신건강 문제를 인식하고, 도움을 요청하는 능력은 특히 오늘날의 불안정성 속에서 지속 가능한 성장과 생존에 중요한 자질이다.SAFE 원칙: SEL의 성공적 확산을 위한 기준SEL을 실천하는 데 있어 김윤경 서울대 강사의 'SAFE' 원칙은 중요한 지표가 된다. SAFE는 계열적(Sequenced), 활동적(Active), 초점(Focused), 명시적(Explicit)을 의미한다.EBS에 소개된 한 고교 미술교사의 수업에서도 SAFE 원칙이 실천된다. "미술은 입시와 상관없어 아이들이 숨 쉴 틈을 가진다. 그래서 정서적인 부분도 다룰 수 있고, 아이들의 개별성을 더 깊이 들여다볼 수 있다." 평온을 떠올리는 색을 찾고(Sequenced), 직접 선을 그리고(Active), '내 감정 인식'을 주제로 삼으며(Focused), 수업 시작 전 "오늘은 불안한 마음을 다스려 보는 연습을 한다"고 명확히 말한다(Explicit). 바로 SAFE 원칙의 모범적인 적용이다.일각에서 SEL 도입이 교사들의 업무 부담을 가중시키고 기존 학습과 충돌할 수 있다는 우려도 제기된다. 하지만 SEL은 현재 교실과 생활지도에서 이루어지는 인성과 돌봄을 체계화하는 측면으로 접근하면, 교사들에게 새로운 부담이 아닌 보완적인 지원책이 될 수 있다.사회정서교육은 인간다움과 존엄성을 회복하려는 교육의 실천이다. 한국 교육은 지금 지식과 입시 중심이라는 아스팔트 위에서 회색빛으로 말라가고 있다. 이제 우리는 단단한 아스팔트를 부수고, 그곳에 흙을 채워 아이들이 뿌리를 내릴 수 있는 환경을 만들어야 한다. 튼튼한 뿌리를 내린 아이들은 우리 사회라는 숲에서 더 높이 자라날 것이다. SEL은 그 시작이다.자기관리, 대인관계, 공동체, 마음건강이란 네 기둥 위에 토양을 만드는 일은 아이들이 뿌리를 내릴 수 있는 기반을 마련하는 일이다. 우리는 이 과정을 결코 멈추지 않을 것이다. 한 명, 한 명의 아이가 미래를 향해 뿌리를 깊게 내려 우리 사회가 건강하게 성장할 수 있도록 말이다."왜 지금, SEL인가?"라는 성찰의 질문 속에서, 우리는 다시 한번 아이들과 교육, 그리고 인간다운 삶의 의미를 되돌아보게 된다.