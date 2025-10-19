칠순에 입은 핑크 드레스, 이젠 이렇게 살아보렵니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

올해 추석, 나는 신비롭고 낯선 나라 인도에서 한가위 보름달을 보고 있었다.아그라 밤하늘의 보름달은 서울 하늘에서 보던 달과는 사뭇 달랐다. 이곳의 달은 유난히 밝고 자유로워 보였다. 마치 여행길 위에 있는 나를 조용히 반겨주는 듯했다.낮에는 핑크색 드레스에 금박이 가득 수놓아진 사리(인도 전통 의상)를 입고 타지마할 정원을 걸었다. 어린 시절 엄마가 입혀주셨던 색동 한복 다음으로 예쁘게 차려 입은 명절옷이다. 이날 만큼은 이 수많은 인파 중에서 내가 제일 예쁘다.딸만 다섯인 집에 맏이인 나는 명절만 다가오면 항상 마음이 무거웠다. 엄마가 건강하실 때는 명절 몇 주 전부터 필요한 음식 재료들을 수시로 구입해서 엄마가 계시는 친정집으로 실어 나르느라 분주했다. 딸들 중에 내가 엄마랑 제일 가까운 거리에 살고 있었기 때문에 내가 했다.명절 전날이면 하루 종일 부엌에서 지지고 볶으며 20~30명이 1박 2일 동안 먹을 음식을 준비해야 했다. 나에게 명절은 언제나 힘들고 외로운 날이었다. 동생들은 명절 날 각자의 일을 마치고 저녁 무렵이 되어서야 가족들과 함께 하나둘 도착했다. 예쁘게 차려입고 손님처럼 오는 동생들이 늘 부러웠다.우리 친정집 명절은 저녁 밥상을 차릴 때 쯤 되어서야 시끌벅적 명절 분위기가 났다. 동생들이 언제쯤 오려나 음식을 뒤적이며 기다리는 것이 나의 명절이었다. 나도 명절 날 나들이하고 싶다는 생각 뿐, 내 자리는 주방에서 앞치마 두르고 밥상 차리는 일이었다. 엄마가 요양병원으로 가신 뒤에는 온 가족이 한 자리에 모일 수 있는 장소를 찾는 것 또한 큰 숙제였다.올해 설을 일주일 앞두고 아흔아홉의 연세로 엄마가 세상을 떠나셨다. 지난 설은 가족 모두가 쓸쓸한 애도의 마음으로 보내야 했다. 이번 추석은 엄마가 돌아가시고 처음 맞는 명절이다. 이젠 분주하게 명절 준비를 할 필요가 없다. 자매들이 명절 날에 꼭 모여야 할 이유도 없다. 보고 싶으면 언제든지 만나면 된다. 조카들도 결혼을 했으니 동생들은 각자의 방식대로 명절을 보내면 된다. 나는 평소 손주들을 돌보고 있기에 긴 연휴까지 딸네와 함께 지내고 싶지 않았다.생각해보면 어린 시절을 빼고는 명절이 즐겁기보다는 부담이 컸던 게 사실이다. 명절 때마다 준비하고 모이는 일이 가족 간의 사랑과 우애를 돈독히 하는 자리인 건 안다. 그러나 즐거움보다는 의무감으로 감당해왔다.엄마가 살아 계시는 동안은 결코 내려놓지 못했던 딸만 있는 집의 맏이 자리, 이젠 모두 내려놓고 싶었다. 명절이면 당연히 내가 할 일이라고 생각했던 것들, 멀리멀리 떠나보내고 이번 추석엔 오롯이 나만을 위한 시간으로 보내고 싶었다.나도 이제 예쁜 옷 차려 입고, 손님이 되어 떠날 거다. 칠십 년 동안 내가 원한 적 없었던 자리에서 탈출해 오롯이 나만을 위한 여행자가 되어 자유롭게 걸어갈 거다. 깔끔하게 정돈된 호텔에서 화려하게 차려진 음식을 맛보며 한가위 보름달을 볼 거다.저 멀리 햇살을 받아 반짝이는 대리석 건물은 왕의 사랑 이야기가 새겨진 듯한 순백의 빛깔로 눈부시게 빛났다. 타지마할이 세워진 자리는 오래 전 재래 시장이었다고 한다. 그곳에서 설탕을 팔던 열여섯 살 소녀를 보고 왕은 첫눈에 반해 그녀를 셋째 왕비로 맞이했다. 그러나 왕비가 일찍 세상을 떠나자 깊은 슬픔과 그리움으로 지어진 타지마할은 무덤이라기보다는 궁전 같았다.낮에는 햇빛을 받아 은빛으로, 저녁에는 노을 빛을 받아 장밋빛으로 물든다. 300년의 세월이 흘렀지만, 그 사랑의 이야기는 여전히 여행자들의 마음을 뭉클하게 한다.타지마할 정원을 사리를 입고 걸으며 생각했다. 무굴 제국의 황제는 사랑하는 아내를 위해 저토록 눈부신 영묘를 세웠는데, 나는 엄마에게 무엇을 해드렸나? 특별히 잘한 것도 큰 효도도 못했다. 그래도 칠십 해 동안 엄마의 맏딸로 살아온 나. 이만하면 잘 했다고 조용히 스스로 칭찬해주고 싶었다.그날 저녁, 호텔 뷔페에 나를 위한 추석 음식이 가득 차려졌다. 여러 음식들을 맛보며 이제부터 나의 명절은 이랬으면 좋겠다는 생각을 했다.칠십 년을 엄마의 맏딸로, 동생들의 큰언니로, 딸의 친정엄마로 살아왔던 시간들. 이제 누군가의 기대나 의무가 아닌 내 마음이 이끄는 대로 살아가고 싶다. 천천히 걸어도 좋고, 잠시 쉬어가도 괜찮은, 내 안의 목소리에 귀 기울이며 나를 만나 나답게 채워갈 것이다.다음 명절엔 또 어디로 떠날까. 생각만으로도 가슴이 두근거린다.