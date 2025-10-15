박성재 구속영장 기각... 법원 "위법성 다툴 여지 있다"

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포를 방조·가담한 혐의를 받는 박성재 전 법무부 장관이 14일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 서울 서초구 서울중앙지방법원을 나서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- ① 피의자가 위법성을 인식하게 된 경위나 피의자가 인식한 위법성의 구체적 내용, ② 피의자가 객관적으로 취한 조치의 위법성 존부나 정도에 대하여 다툴 여지가 있고 충분한 공방을 통해 가려질 필요가 있다.

- ① 현재까지의 소명 정도, ② 수사 진행이나 피의자 출석의 경과 등을 고려하면, 도주·증거인멸의 염려보다는 불구속 수사의 원칙이 앞선다.

박성재 전 법무부장관이 구속 문턱에서 빠져나왔다.15일 오전 1시 35분께 박정호 서울중앙지방법원 영장전담 부장판사는 내란 특검(조은석 특별검사)의 박성재 전 장관 구속영장 청구를 기각했다. 사유는 "구속의 상당성이나 도주·증거인멸의 염려에 대하여 소명이 부족하다"는 것으로, 내란 특검 수사에 차질이 빚어질 것으로 보인다. 박정호 부장판사가 내놓은 구체적인 기각 사유는 다음과 같다.앞서 지난 9일 내란 특검은 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 혐의를 적용해 박성재 전 장관 구속영장을 법원에 청구했다.박 전 장관의 구체적인 혐의는 윤석열씨의 비상계엄 선포 직후 ①법무부 검찰국에 계엄사령부 합동수사본부 검사 파견 검토 ②교정본부에 수용공간 확보 ③출입국본부에 출국금지팀 대기를 지시했다는 것이다. 박 전 장관은 당시 대통령실에서 법무부로 이동하면서 심우정 검찰총장, 법무부 임세진 검찰과장, 배상업 출입국·외국인정책본부장, 신용해 교정본부장과 통화했다.이날 구속영장실질심사는 오전 10시 10분부터 오후 2시 50분까지 4시간 40분 동안 진행됐다. 내란 특검에서는 이윤제 특검보와 차정현 부장검사 등 5명의 검사가 나왔다. 230쪽 분량의 의견서를 제출하고, 파워포인트 자료 120장을 활용해 구속 필요성을 주장했다. 특히, 박 전 장관이 비상계엄 선포 이튿날인 지난해 12월 4일 이상민 장관, 이완규 법제처장, 김주현 민정수석비서관 등과 만난 '안가 모임' 이후 휴대전화를 교체한 것을 두고 증거인멸 우려가 있다고 강조한 것으로 전해졌다.반면, 박 전 장관은 휴대전화를 교체하지 않았고, 특검이 적용한 혐의를 두고는 법무부장관으로서 통상적인 업무를 수행했다는 취지로 반박한 것으로 알려졌다.박성재 전 장관은 심사를 마친 뒤 서울구치소로 향하면서 "제가 설명할 수 있는 부분들은 최대한 열심히 설명했다"라고 말했다. "교도소 추가 수용인원 왜 확인했나", "대통령실 CCTV가 공개됐는데, 계엄에 반대한 것 맞느냐" 등의 취재진의 추가 질문에는 대답하지 않았다.이후 서울구치소에서 대기한 박 전 장관은 구속영장 기각에 따라 곧 풀려날 예정이다.