화순군의회, 깨씨무늬병 피해농가 지원 총력

화순군의회 산업건설위원회가 벼 깨씨무늬병 피해 대응 및 2025년산 공공비축미곡 매입 대책 긴급회의를 개최했다.

국립식량과학원에서 지난 2일 화순군 벼 재배 농가를 찾아 피해 현황을 살피고 있다.

최근 화순군에서 벼 깨씨무늬병이 급속히 확산되면서 지역 농가의 피해가 심각한 가운데, 화순군의회 산업건설위원회가 14일 오후 2시 의회 소회의실에서 벼 깨씨무늬병 피해 대응 및 2025년산 공공비축미곡 매입 대책 긴급회의를 개최했다.이날 회의에서는 류창수 화순군농업기술센터 소장과 최홍남 농업정책과장을 비롯한 관계 공무원들이 참석해 피해 현황과 정부 수매 계획을 보고하고, 현장에서 실질적으로 체감할 수 있는 실효성 있는 지원 방안을 집중 점검했다.류창수 농업기술센터소장은 "화순군 전체 벼 재배면적(4,201ha) 중 약 28%인 1,209ha에서 깨씨무늬병 피해가 발생한 것으로 파악된다. 발병 시기가 예년보다 20일 이상 빨라졌고 피해 면적도 두 배 이상 증가했다"고 했다.이에 따라 총 8억5천7백만 원 규모의 방제 지원이 추진되고 있으며, 수확 후 토양 지력 증진 교육, 종자 소독, 비료 분시 및 물 관리 등 현장 교육과 출수 전·후 예방 방제를 강화할 계획이라고 밝혔다.최홍남 농업정책과장은 "화순군의 올해 공공비축미 매입 물량은 총 5,611톤(일반미 4,420톤, 친환경미 1,191톤)이며, 새청무와 신동진 두 품종으로 수매가 이뤄질 예정이다"고 밝혔다.조세현 산업건설위원장은 "정부가 신속하게 대응에 나선 만큼, 모든 피해 농가가 빠짐없이 지원받을 수 있도록 철저한 대책 마련이 필요하다. 읍·면 단위 피해 규모의 신속한 파악, 누락 방지 관리체계 구축, 필요 재원 및 행정절차 사전 점검 등에 만전을 기하길 바란다"고 했다.또한 "탁상 행정이 아닌, 현장에서 체감할 수 있는 실효성 있는 지원이 무엇보다 중요하다. 의회와 집행부가 긴밀히 협력해 피해 농가의 회복을 돕겠다"고 했다.한편 정부는 이날 깨씨무늬병을 농업재해로 공식 인정하고 종합 지원대책을 발표했다.농림축산식품부는 깨씨무늬병을 올해 6월부터 8월까지 평균 기온이 역대 최고치를 기록하면서 양분 흡수가 원활하지 않아 발생한 농업재해로 보고, 피해 조사를 실시한 후 재난지원금을 신속히 지급할 계획이다.