시흥 하수관로 BTL, 부실시공 사실로... 시민 제보에서 시작된 진실

경기도 시흥시 하수관로정비 임대형 민자 사업(BTL) 부실 의혹은 한 시민의 제보로 시작됐다. <시흥타임즈>는 2년간 현장을 추적하며 문제의 실체를 꾸준히 보도해왔다. 이번 기사는 민관공동조사단 결과를 포함해 그 과정을 종합 정리한 것이다.

큰사진보기 ▲분뇨로 가득했던 정화조시흥시의회 하수관로정비특위가 무작위로 점검한 결과 정비사업시 청소되고 폐쇄됐어야 할 정화조에 분뇨가 가득한 채로 방치되고 있는 상황이 포착됐다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민고발로 이어진 하수관정비사업2025년 2월 시흥YMCA와 시민들이 시와 시공사, 시행사를 보조금법 위반·사기 등의 혐의로 경찰에 고발했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲고개숙인 시흥시2025년 2월 27일 결국 시흥시 박승삼 부시장이 시민들에게 사과하며 전수조사에 나서겠다고 했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 10월 14일 열린 결과브리핑에서 이상훈 시의원이 “시흥시는 이번 조사결과를 토대로 재시공과 환수, 행정적 책임까지 명확히 해야 한다”고 했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.