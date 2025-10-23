누군가 꿈의 깃 접고 추운 발 숨기는 가을밤

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

월훈(月暈)

- 장이지

달의 눈가가 짓물러 보인다.

비가 오려는지 바람이 젖어 있다.

시들어가는 여자의 눈 밑 그늘이 또 한 겹 는다.

연하의 애인은 아직 젊은 것이다.

그녀의 어지러운 귀밑머리에

꿈의 깃을 접은 장끼가 추운 발을 숨긴 채 졸고 있다.

밤바람이 수풀의 어두운 곳을 뒤지고 다니자

수지(樹脂)의 향이 짙어진다.

깊은 밤의 끝으로 의심의 우주선은 뿌옇게 날아간다.

베개를 돋워 고인다. 이불을 고쳐 덮는다.

남자의 빈 눈은 어둠 속에서

적막한 배후(背後)를 본다.

여자의 떨리는 손이 허리에 감긴다.

슬픈 일이 있으리라고

그것을 말한다.

손 위에 남자의 헤식은 손이 포개어져도

달무리 진 하늘이 조금

내려온다.

출처_시집 <레몬 옐로> 문학동네, 2018시인_장이지 : 2000년 현대문학으로 등단했다. 시집 <안국동울음상점> <연꽃의 입술> <라플란드 우체국> <레몬옐로> <해저의 교실에서 소년은 흰 달을 본다> <편지의 시대> <오리배가 지나간 호수의 파랑>이 있다.짓무른 달의 눈가를 더듬는 일이 더러 있습니다. 귀밑머리를 어지럽히는 젖은 바람의 수심과, 그 수심으로 배어나는 세상의 온갖 수지(樹脂)들을 비추고 보듬는 일은 한편 달의 일일 테지요. 그러나 여전히 누군가는 꿈의 깃을 접고 추운 발을 숨기는 가을밤입니다. 밤바람의 심정으로 어두운 세상의 숲을 뒤적여봅니다. 달의 눈 밑 그늘이 또 한 겹 늘겠습니다. (신준영 시인)