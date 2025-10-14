한 행정학도의 정책 제안, 이 대통령 감탄했다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 서울 동대문구 콘텐츠문화광장에서 디지털토크라이브 '국민의 목소리, 정책이 되다' 간담회를 하고 있다. 2025.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 14일 오후 서울 동대문구 KOCCA 콘덴츠문화광장에서 연 민생·경제 정책간담회에서 한 대학생의 소비쿠폰 관련 정책 제안을 칭찬하면서 수용 의사를 밝혔다.이날 정책간담회는 대통령실의 국정사서함에 접수된 정책제안 가운데 민생·경제 분야를 중심으로 진행됐다. 특히 2부 '대통령의 약속, 국민과의 대화'에선 사전에 참여 신청을 한 국민 패널들의 현장 제안이 이어졌다.현재 사회복무요원으로 복무하고 있는 행정학도라고 자신을 소개한 홍석원씨는 2부 행사 말미 '지방상권 활성화를 위한 청년 여행수당 소비쿠폰 정책'을 제안했다. "지방상권이 더 어려웠던 이유가 수도권과 비교할 때 유동인구 등 사람이 없어서였다"고 진단하고, 수도권 청년들에게 일정 액수의 여행수당을 수도권 외 지역의 지역화폐 형태로 지급하자는 내용이었다.현재 거주 및 생활 지역을 중심으로 소비토록 돼 있는 민생회복 소비쿠폰의 특성을 거꾸로 활용해 수도권 외 지역의 소비 활성화를 도모해보자는 아이디어였다. 이에 대해 홍씨는 "정부의 소비쿠폰 제도를 통해 수도권 청년들의 비수도권 여행을 유도할 수 있다"며 이를 통해 지역관광활성화는 물론, 해당 지역의 매력을 알게 된 청년들의 유입 가능성도 있다고 말했다.이를 들은 이 대통령은 "아주 훌륭하시다. 청년 연령대에 한정을 둔 방법인데 아주 유용하다고 생각한다"고 답했다. 또한 지역관광으로 사용한 소비액의 절반을 지역화폐로 지급해 재방문 혹은 지역특산품 구매를 유도 중인 전남 강진군 사례를 참조한 정책 사업을 내년에 시행할 예정이라며 "(제안해준 정책도) 세부 설계를 해서 해볼 만한 것 같다"고 말했다.현장에 있던 류덕현 대통령실 재정기획보좌관도 "좋은 아이디어"라며 "내년 에산에 편성돼 있진 않지만, 문화체육관광부와 협의해 반영할 수 있는지 확인해보겠다"고 말했다.한편, 이날 간담회에서는 수도권 집값을 잡아달라는 요청도 나왔다.김용범 대통령실 정책실장은 이에 공급대책을 포함한 강력한 부동산 안정 대책을 발표할 것이라면서 "여러 대책들이 있지만 부동산 시장에 대한 감독 조직을 새로 만드는 것도 포함돼 있다"고 밝혔다.특히 김 실장은 "부동산 시장 교란 관련 의심 거래에 대해서는 새로운 감독 조직에서 전수조사를 할 것"이라며 "주식시장의 경우에도 대통령 지시로 특별한 감시기구를 만들어 큰 성과를 냈는데 부동산 시장에서도 비슷한 결기와 의지를 갖고 교란 요인을 차단하는 대책을 세울 것"이라고 말했다.