메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
연재2025 국정감사 29화동료의원에 "이 한심한 XX야"...국힘 박정훈, 국감 중 퇴장 명령 받아

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

연재2025 국정감사  |  29화
25.10.14 17:58최종 업데이트 25.10.14 18:41

동료의원에 "이 한심한 XX야"...국힘 박정훈, 국감 중 퇴장 명령 받아

[국감-과방위] 김우영 의원 발언에 항의하며 욕설... 최민희 위원장 "퇴장하라, 욕설에 대한 조치다"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
박정훈 국민의힘 의원(오른쪽)이 14일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 김우영 더불어민주당 의원에게 보낸 문자 메시지가 공개된 것에 항의하고 있다.
박정훈 국민의힘 의원(오른쪽)이 14일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 김우영 더불어민주당 의원에게 보낸 문자 메시지가 공개된 것에 항의하고 있다. ⓒ 유성호

[기사수정 : 14일 오후 6시 4분]

박정훈 국민의힘 의원이 국회 국정감사 도중 동료의원에게 욕설을 해 회의장이 아수라장이 됐다.

최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장은 14일 국회 국정감사 도중 동료 의원에게 욕설을 한 박정훈 국민의힘 의원에게 퇴장을 명령했다.

김우영 더불어민주당 의원이 14일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 박정훈 국민의힘 의원이 자신에게 보낸 문자 메시지를 공개한 뒤 설전을 벌이고 있다.
김우영 더불어민주당 의원이 14일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 박정훈 국민의힘 의원이 자신에게 보낸 문자 메시지를 공개한 뒤 설전을 벌이고 있다. ⓒ 유성호

“야 이 한심한 XX야” 문자 메시지 공개로 아수라장 된 국정감사 유성호

사태의 발단은 박 의원이 김우영 민주당 의원에게 보낸 문자 메시지로부터 시작됐다. 이날 김우영 의원은 "12.12쿠데타 내란 행위 비판 발언을 했고 이재명 정부를 독재라 얘기하는 특정 의원에 대해 얘기를 했다"면서 "당사자가 개인적으로 이런 문자를 보내왔다"고 문자 메시지를 공개했다.

AD
김 의원이 박 의원에게 받았다며 공개한 캡처 화면에는 "박정훈입니다 전화부탁드립니다", "에휴 이 찌질한 놈아"라는 문자 메시지가 있었다. 김우영 의원은 "이걸 보낸 사람이 누굽니까? 박정훈입니다"라며 "공적 질문을 한 걸 가지고 개인적으로 문자 메시지를 통해 사적 보복을 한다, 국회의원 기본 소양조차 어긋난 사람이다 저사람 하고 과방위에서 상임위 활동을 할 수 없다"고 했다.

그러자 여야 의원들간 고성이 오갔고, 국감은 잠시 정회했다. 다시 열린 감사에서 최민희 위원장은 "속기록과 국회법 살펴보고 결정하겠다, 회의 질서유지를 위해 박정훈 의원에게 퇴장을 명한다"고 했다. 박정훈 의원이 퇴장하지 않고 항의하자 최 위원장은 "퇴장하라. 욕설에 대한 조치다"라면서 "(영상) 트세요"라고 했다.

김 의원의 발언 직후 찍힌 것으로 보이는 영상에선 박정훈 의원이 김우영 의원을 향해 "이 한심한 XX야"라고 했고, 다른 의원이 "박 의원, 욕을 하면 어떡합니까"라고 만류했다. 그러자 박정훈 의원은 "가만히 계세요. 지금 여기다가 제 이름 까고 다 했는데...그 전에 멱살 잡고 했던 거 봤어요?"라며 목소리를 높였다. 박 의원은 삿대질을 하면서 "나가, 너"라고도 헀다.

박정훈 국민의힘 의원이 14일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 김우영 더불어민주당 의원에게 보낸 문자 메시지가 공개된 것에 항의하고 있다.
박정훈 국민의힘 의원이 14일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 김우영 더불어민주당 의원에게 보낸 문자 메시지가 공개된 것에 항의하고 있다. ⓒ 유성호



#박정훈

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글6
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
연재

2025 국정감사

추천 영상뉴스

영상뉴스 전체보기
신상호 (lkveritas) 내방

미디어를 봅니다

이 기자의 최신기사"방통위 간판 바꾸는 데만 4억"이라는 이진숙, 또 틀렸다
사진
유성호 (hoyah35) 내방
  • 트위터

    • 오마이뉴스 사진기자. 진심의 무게처럼 묵직한 카메라로 담는 한 컷 한 컷이 외로운 섬처럼 떠 있는 사람들 사이에 징검다리가 되길 바라며 오늘도 묵묵히 셔터를 누릅니다.

    이 기자의 최신기사[영상] 국감 출석한 쯔양 "사회에 필요한 제도 만들어주길"

    독자의견6

    연도별 콘텐츠 보기

    오마이TV

    톡톡 60초