[경남] 계절노동자 1만 천명 입국, 우즈베키스탄과 인력교류

큰사진보기 ▲14일 경남도청에서 열린 경남도-우즈베키스탄 정부, 계절노동자 도입 업무협약. ⓒ 경남도청 관련사진보기

농촌지역 일손 부족이 심각한 가운데 올해 연말까지 경남지역에만 계절노동자 1만 1000여명이 입국하고, 특히 경남도가 우즈베키스탄과 농업 인력 교류를 넓히기로 했다.밀양시와 창녕·합천군은 14일 경남도청에서 우즈베키스탄 정부와 농업 분야 외국인 계절노동자 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약에 대해 경남도는 "박완수 도지사가 지난 9월 중앙아시아 순방 중 우즈베키스탄 대외노동청과 체결한 해외 인력 협력 업무협약(MOU)의 후속 조치"라며 "실질적인 인력 교류로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"라고 밝혔다.협약식은 베크조드 무사예프(Bekhzod Musaev) 우즈베키스탄 대외노동청장의 방한 일정에 맞춰 진행됐다.박완수 도지사는 "이번 협약을 통해 농촌의 만성적인 인력난 해소에 큰 도움이 될 것으로 기대된다"며 "우수 인력이 안정적으로 정착할 수 있도록 주거·통역 등 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.또 박 도지사는 "우즈베키스탄 정부 대표단이 직접 경남을 찾아 협약을 체결하게 된 것을 뜻깊게 생각하며, 앞으로 더 많은 시군으로 협력이 확대되길 기대한다"고 밝혔다.베크조드 무사예프대외노동청장은 "경상남도 대표단의 지난 9월 방문 이후 이렇게 신속하게 협약이 추진되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "경상남도는 대한민국의 산업 중심지로, 앞으로 양 지역 간 인력 교류가 활발히 이뤄지길 기대한다"고 밝혔다.협약식에서는 우즈베키스탄 내 '한국형 인력훈련센터' 설치에 대한 의견 교환도 이루어졌다. 무사예프 청장은 "우즈베키스탄 내 적합한 지역을 선정해 한국의 기준에 맞는 직업훈련을 실시하고 싶다"고 제안했으며, 이에 박 지사는 "중앙정부와 협력하거나, 필요시 경남도 차원의 별도 훈련센터 설치도 적극 검토하겠다"고 답했다.현재 경남도는 몽골, 라오스, 베트남, 방글라데시, 필리핀, 캄보디아, 키르기스스탄 등 7개국과 외국인 계절노동자 도입을 위한 업무협약을 체결한 상태이며, 우즈베키스탄과는 이번이 처음이다.외국인 계절노동자 제도는 농어촌 지역의 계절적 인력난 해소를 위해 2022년 본격 도입되었다.경남도는 2022년 650명의 외국인 계절노동자를 도입했고, 2025년에는 8월 말 기준 약 5000명이 입국해 근무 중이며, 연말까지는 약 1만 1천 명이 입국할 것으로 전망된다.