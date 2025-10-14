여주시, 강천섬 수변공원 조성사업 도비 28억원 확보

큰사진보기 ▲경기 여주시가 제3차 경기도 지역균형발전 성과사업을 통해 도비 28억 원을 확보했다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시가 제3차 경기도 지역균형발전 성과사업을 통해 도비 28억 원을 확보하며 관광거점 개발의 새로운 동력을 마련했다.14일 시에 따르면 이번 도비 지원을 포함 총 38억 원을 투입하여 민선 8기 공약사항인 강천섬 일원 테마공원 조성을 위한 발걸음을 내딛게 되었다.시는 확보한 예산을 기반으로 관상화정원, 수변초화원 등 조경시설, 테마숲과 산책로 등 휴양시설 등을 조성하고, 휴게음식존을 위한 상하수도 기반 정비 등을 추진할 계획이다. 이러한 수변공원 조성사업은 2026년부터 4년간 추진되며, 내년부터 실시설계 등에 착수할 예정이다.지난해에는 강천섬 주변 굴암리에 주차환경 개선사업으로 도비 지원 126억 원을 포함해 총 180억 원을 들여 약 1000면의 주차장을 조성할 수 있게 됐으며, 올해 8월에는 경기형 웰니스 관광지로 인증되는 등 명실공히 강천섬의 관광거점화가 진행되고 있다는 게 여주시 설명이다.이충우 여주시장은 "강천섬 수변공원 조성사업은 여주시가 가진 아름다운 자연환경을 활용한 지속 가능한 관광 모델을 제시하는 첫걸음"이라며 "앞으로 수변공원 조성을 통해 주변 상권 발전 등 지역 경제 활성화에 실질적으로 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.여주시는 이번 사업의 성공적인 추진을 통해 쾌적한 관광환경이 조성되면 시민의 삶의 질 향상과 지역 균형 발전에 크게 기여할 것으로 전망하고 있다.