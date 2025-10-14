'미혼남녀 인연만들기'가 진주시의 청년인구 정책?... 비판 목소리

큰사진보기 ▲썸데이 진주진주시가 미혼 남녀에게 건전한 만남의 기회를 제공하고자 추진 중인 ‘썸데이 진주’ 행사를 두고 ‘혈세 낭비’라는 비판의 목소리가 제기됐다. ⓒ 진주시청 관련사진보기

진주시가 미혼 남녀에게 건전한 만남의 기회를 제공하고자 추진 중인 '썸데이 진주' 행사를 두고 '혈세 낭비'라는 비판의 목소리가 제기됐다.이번 행사는 11월 7일부터 8일까지 1박 2일 일정으로, 진주시에 거주하거나 진주 또는 사천에 직장을 둔 미혼 남녀 각 20명을 선정해 지수면 승산마을 일대에서 진행된다.'썸데이 진주'는 2011년 시작된 이래 코로나19 시기를 제외하고 꾸준히 이어져 올해로 22회째를 맞았다. 그동안 회당 1500만 원에서 2000만 원 사이의 예산이 투입됐으며, 올해는 예산이 3000만 원으로 증액됐다.이 행사는 청년인구정책과에서 주관하고 있어, 청년 및 인구 정책의 일환으로 추진되고 있음을 알 수 있다. 하지만 이를 두고 청년을 단순히 인구 증가의 수단으로 보는 것 아니냐는 비판도 나오고 있다.<단디뉴스> 취재에 따르면, 지금까지 '썸데이 진주'를 통해 실제 결혼으로 이어진 커플은 총 14쌍(올해 11월 결혼 예정 1쌍 포함)에 그치는 것으로 나타났다.이는 총 참가자 972명 중 28명으로, 2.8%의 매우 저조한 결혼 성사율을 보였다.진주시 호탄동에 거주하는 김지영 씨(가명)는 "청년들에게 지금 실질적으로 필요한 것이 무엇인지부터 조사하고, 이를 정책으로 연결하는 것이 더 시급하다"며 "썸데이 진주는 보여주기식 행사에 불과한 것 같다"고 지적했다.경상국립대 사회학과 권수현 교수는 "비혼 청년에 대한 고려가 전혀 없는 퇴행적인 정책으로, 청년 당사자의 현실을 반영하지 못한 단발성 행정"이라고 비판했다.권 교수는 "청년들이 연애나 결혼을 하지 않는 이유는 기회의 부재라기보다는 그런 선택을 할 수 있는 삶의 여건이 부족하기 때문"이라며, "자치단체가 집중해야 할 부분은 청년들에게 양질의 일자리와 안정적인 주거 여건을 마련해주는 것"이라고 강조했다.한편, 지난 21회차 참가 신청자의 성비는 남성 193명, 여성 41명으로 큰 차이를 보였다.