내 근원적 허기를 채우는 "한 그릇의 밤"

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

미역

- 박소란

미역이 사라지지 않는다

지난밤 이끌리듯 불 앞에서 한 냄비 미역국을 끓였을 뿐인데

허겁지겁 한덩이 찬밥을 말았을 뿐인데

사라지지 않는다

이불 속으로 손을 뻗으면 한줌 미역이 무섭게 엉긴 한다발 머리칼이

빈몸을 휘감고

빈방에 넘실거리고, 살려줘 애걸하는 모양으로

사라지지 않는다

미역은,

대체 무엇일까 책장 맨 구석 크고 두꺼운 책을 찾아 펼치자

미역은 있다 어김없이

핏기를 잃은 종이 위에 목이 꺾인 활자 위에

입가에 마른 미역 부스러기를 묻힌 채 떠도는 창밖의 사람을 바라보다가

당신도 미역국을 먹었습니까

한 마디 건넸을 뿐인데

한 차례 눈을 마주 보았을 뿐인데

그는 몹시 운다

갈 곳 모르는 귀신같이

머리를 풀어헤친 채로 깊고 뜨거운 물속에 잠긴다

미역은 순식간에 불어나 짭쪼름한 살냄새를 피우고

누구의 생일입니까 오늘은

누구를 위해 미역국은 끓고 있습니까

사라질 듯 사라질 듯

한 그릇의 밤이 사라지지 않는다

큰사진보기 ▲끓는 미역국 너머로 아직 식지 않은 슬픔이 앉아 있다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <한 사람의 닫힌 문> 창비, 2019시인_박소란 : 2009년 <문학수첩>으로 등단했다. 시집 <심장에 가까운 말> <한 사람의 닫힌 문> <있다> <수옥>이 있다.생일날 혼자서 먹는 미역국, 거기에 한덩이 밥까지 말았다면 그건 마음의 허기이다. 무심코 창밖을 떠도는 타자에게 말 걸었을 뿐인데 내가 먹은 미역은 허기를 채우는 양식에서 공포로 변하고 만다. 익숙한 세계 바깥의 존재를 받아들이는 일은 언제나 공포를 동반하게 마련이다. 내 안의 공포를 끔찍하게 목도하고 나서야 비로소 나는 타자의 울음을 살필 수 있게 된다. 우리는 그렇게 연결된다. 사라지지는 않고 불어나는, 살냄새 피우는 미역처럼. 그럼에도, 결국 내 근원적 허기를 채우는 것은 "한 그릇의 밤"이라는 타자적 시간임을 이 시는 서늘하게 보여준다. (김근 시인)