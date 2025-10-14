양평군 공무원 사망에 공무원노조 "특검 수사 방식 우려"

큰사진보기 ▲양평군청 소속 간부 공무원 A씨가 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 특검의 조사를 받은 뒤 숨진 사건과 관련해, 전국공무원노동조합 경기지역본부 양평군지부(이하 양평군공무원노조)가 14일 공식 입장을 발표하며 특검 조사 방식에 대한 문제를 제기했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲양평군청 소속 간부 공무원 A씨가 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 특검의 조사를 받은 뒤 숨진 사건과 관련해 전진선 양평군수가 14일 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

양평군청 소속 간부 공무원 A씨가 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 특검의 조사를 받은 뒤 숨진 사건과 관련해, 전국공무원노동조합 경기지역본부 양평군지부(이하 양평군공무원노조)가 14일 공식 입장을 발표하며 특검 조사 방식에 대한 문제를 제기했다.노조는 입장문에서 "30년 넘게 공직에 헌신해 온 고인의 사망은 공직사회에 큰 충격을 안겼다"며 "조합원 모두가 황망함과 슬픔, 그리고 분노를 느끼고 있다"고 밝혔다.노조는 이번 사건의 배경으로 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련된 특검 조사 과정에서의 심리적 압박을 지목하며 "특검 측이 강압적 조사 의혹을 부인하고 있지만, 이번 사태가 특검과 무관하다는 주장은 설득력을 얻기 어렵다"고 했다.이어 "공익적 목적의 조사라 하더라도 개인의 정신적 고통을 초래하는 방식은 정당화될 수 없다"며 "현재 조사 중인 공직자들 사이에서도 추가적인 희생이 발생할 수 있다는 우려가 커지고 있다"고 덧붙였다.노조는 관계 기관에 ▲고인이 생전 제기한 강압적 조사 의혹에 대한 철저한 진상 규명 ▲조사 절차의 공정성에 대한 면밀한 검토 ▲공직자 대상 심리적 지원 체계 마련 ▲과도한 압박 방지를 위한 조사 가이드라인 강화 등을 촉구했다.또 "고인의 죽음을 정치적 이해관계에 이용하려는 움직임은 고인의 명예를 훼손하고 유가족과 동료들의 아픔을 외면하는 행위"라며 "공무원의 죽음은 결코 미화되거나 정당화되어서는 안 된다. 이를 특정세력의 이익을 위한 수단으로 삼는다면 돌이킬 수 없는 사회적 분열과 갈등을 초래할 것"이라고 강조했다.그러면서 "공직자의 인권과 생명은 국가 업무 수행보다 우선적으로 보호받아야 할 가치"라며 "특검은 인권 침해를 정당화해서는 안되며 정치권 역시 이 사건을 사회적 갈등의 도구로 삼아서는 안된다"고 말했다.노조는 ""고인의 죽음은 우리 사회가 공직자의 복지와 인권을 얼마나 소홀히 다러왔는지 보여주는 뼈아픈 경종"이라며 "노조는 고인의 죽음이 헛되지 않도록 정의롭고 인간다은 공직사회를 위해 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.