정부, '캄'에 외교2차관·국수본부장 등 파견... 구금 한국인 63명

큰사진보기 ▲ '온라인 스캠' 범죄조직과 전쟁에 나선 캄보디아 당국 합동단속반이 지난 8월 캄폿주에서 펼친 단속 작전에서 체포한 중국인들. 이들은 지난 8월 한국인 대학생이 캄보디아에서 고문당한 뒤 숨진 사건을 수사한 현지 검찰에 의해 살인 혐의로 재판에 넘겨졌다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

캄보디아 범죄조직에 의해 납치·감금돼 있는 우리 국민을 구출하기 위한 정부의 노력이 본격화되고 있다.이재명 대통령은 14일 오전 국무회의에서 외교부·법무부·경찰청 등으로부터 캄보디아 취업사기, 피해대응 현황 및 계획 등 관련 보고를 받고 "무엇보다 피해자들에 대한 보호와 사건 연루자들의 국내 송환이 신속히 이뤄져야 한다"며 "국민의 안전을 확보할 수 있는 모든 방안과 지원을 최대한 즉시 동원하라"고 지시했다.이에 따라 외교부는 15일 현지에 외교부 2차관을 단장으로 경찰청·국가정보원 등이 참여하는 정부 합동 대응팀을 파견하기로 했다. 또 추가 피해 예방을 위해 캄보디아 주요 범죄 지역에 대한 여행경보 격상을 검토하기로 했다.캄보디아 정부의 협조를 견인하기 위해 가능한 외교적 노력을 기울이는 한편, 주캄보디아 대사관의 경찰 주재관 증원을 비롯한 인력 보강 등 대사관 대응 역량을 강화해 나갈 예정이다.법무부는 현지 범죄단체 단속을 위해 동남아시아, 아세안과의 초국가적 범죄 대응 협의체 등을 활용해 해외 공조 네트워크를 구축할 계획이다.경찰청도 15일 국가수사본부장이 정부합동대응팀의 일원으로 현지로 출국한다.국수본부장은 캄보디아측과 구금된 피해자 송환, 경찰관 추가 파견 등을 협의하고 대학생 피살 사건도 공동 조사할 예정이다.또한 경찰청 주도의 국제 공조 협의체를 출범해 아세안 국가 내에서 발생하는 우리 국민의 납치 감금 사건에 대한 합동 작전을 전개할 계획이다.국내에서는 관계 부처와 협력을 통해서 범죄 피해 규모와 원인 등을 더 신속하고 정확하게 분석하는 한편, 추가 피해 차단과 피해사례 누락을 방지하기 위해 10월 중 대국민 특별 신고 기간을 운영할 예정이다.김남준 대통령실 대변인은 이날 현재 캄보디아 당국에 구금돼 있는 한국인 수가 모두 63명이라고 밝혔다.김 대변인은 "구금된 인원 수는 유동적일 수 있고, 다양한 변수들이 존재해 변동 가능성이 있다"며 "다만 중요한 것은 구금된 국민을 전부 다 송환하겠다는 것"이라고 말했다.한편, 이날 외교부 당국자는 캄보디아에 입국했다가 연락 두절 또는 감금됐다는 신고가 들어온 한국인 숫자는 올해 1∼8월 330명, 지난해 220명이며, 현재 안전이 확인되지 않는 한국인은 80여 명으로 파악됐다고 밝혔다.