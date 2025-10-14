창원공단 대형 가전제품 생산공장, 노동자 끼임 사고 발생

큰사진보기 ▲불모산 정상 쪽에서 바라본 창원공단(창원국가산업단지) 전경. ⓒ 윤성효 관련사진보기

창원공단 내 한 대형 가전제품 생산공장에서 노동자가 기계에 끼어 얼굴이 함몰되는 산업재해가 발생했던 것으로 뒤늦게 알려졌다.14일 창원시, 고용노동부, 경찰 등에 의하면 9월 29일 창원시 성산구 소재 대형 가전제품 공장에서 산재 사고가 발생했다.기계 수리 과정에서 수리보수 담당 직원이 기계를 수리하다 잠깐 자리를 비운 사이 해당 기계를 관리하는 직원이 수리가 끝난 줄 알고 작동을 시킨 것이다.이후 수리보수 담당 직원이 와서 해당 기계가 작동이 된 줄 모르고 몸을 넣어 수리를 하다가 머리가 기계에 맞았던 것이다.기계수리 담당 직원은 정규직으로 눈과 치아를 비롯한 얼굴을 다쳐 현재 병원에 입원 치료를 받고 있다.창원고용노동지청 관계자는 "기계 수리 과정에서 직원들 사이에 의사소통이 제대로 되지 않아 발생한 것이으로 보인다. 중대재해 조사 대상은 아니다. 회사에서 사고 이후부터 현재까지 해당 기계 가동을 멈추고 재발방지대책을 수립해 현장보고를 했다"라며 "현장 확인 과정을 거쳤다. 경과를 지켜보고 있다"라고 밝혔다.