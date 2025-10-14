'잔인한 금융' 또 짚은 이 대통령 "빨갱이라 엄청 폭격 당했는데..."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 서울 동대문구 콘텐츠문화광장에서 디지털토크라이브 '국민의 목소리, 정책이 되다' 간담회를 하고 있다. 2025.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[관련 기사]

AD

이재명 대통령이 14일 "선진국들처럼 못 갚을 빚은 신속하게 탕감하고 정리해야, 묵은 밭의 검불을 걷어내 새싹이 돋는 것처럼 할 수 있다"면서 소상공인·자영업자 등에 대한 채무탕감 필요성을 재차 강조했다. 특히 "금융 문제에 있어선 지금보다 더 개혁적으로 접근했으면 좋겠다"라며 시중은행을 비롯한 금융업계의 공적 역할 수행을 주장했다.이 대통령은 이날 오후 서울 동대문구 KOCCA 콘덴츠문화광장에서 연 정책간담회에서 "사실 (빚은) 숫자에 불과한, 실물과는 좀 다르기 때문에 정책적으로 조정의 여지가 많다. 우리는 한 번 빚을 지면 죽을 때까지 쫓아다니지 않나. 사회적으로는 사실 바람직하지 않다"며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령이 이러한 주문을 한 것은 이번이 처음은 아니다.지난 7월 대전컨벤션센터에서 진행한 타운홀미팅 때 정부의 장기연체채권 매입·소각 프로그램에 대한 일부 비판들을 반박하면서 같은 얘기를 한 바 있다. 또한 지난 8월 자살예방대책 관련 수석보좌관회의를 주재하면서 '사람 살리는 금융정책'을 관계 부처에 주문한 적도 있다. 이에 따라 '7년 장기 연체-5천만 원 이하' 채무자의 빚 탕감을 위한 새 정부의 배드뱅크 '새도약기금'이 지난 1일 출범한 상황이다.이날 정책간담회는 대통령실의 '국민사서함'에 접수된 총 38741건의 제안 중 경제·민생 분야(170624건)을 중심으로 진행됐다. 특히 이 중 소상공인 금융지원 확대와 영세 자영업자 운영자금 지원 등을 요청하는 제안들이 현장에서 공개됐다.이와 관련 이 대통령은 먼저 '새도약기금'에 대한 국민들의 이해를 구했다. "다른 나라들은 (코로나 팬데믹 위기 때) 국가부채를 늘려가면서 위기를 극복했는데 우리는 힘 없는 개인들에게 다 전가했다"면서 "하나의 공동체 아니냐. 공동의 비용으로 (당시의 위기극복비용을) 부담한다고 용인해주시면 적극적으로 이 정책을 할 수 있을 것 같다"고 했다.또한 "도덕적 해이를 유발한다, 성실하게 갚은 사람은 뭐냐 이런 여론이 있어서 부담이 큰데 어떤 것이 진짜 사회 전체적으로 바람직한지 생각해봐야 한다"라며 "이 문제를 해결하지 않으면 경제 성장률이 떨어진다. 모두가 혜택을 보는 선순환 구조를 만들어야 한다"고도 강조했다.이 대통령은 "금융이 너무 잔인하다"는 입장도 밝혔다. 저신용자에게는 10%대의 높은 이자를 받고 고신용자에게 2~3%대의 낮은 이자를 받는 것이 "자본주의와 시장의 논리"이지만 그 격차를 메울 수 있는 방안도 있지 않겠냐는 얘기다. 앞서 자신이 '시중은행들이 고신용자의 대출금리를 0.1%p만이라도 올린다면 저신용자의 대출금리는 지금보다 더 낮출 수 있지 않겠냐'고 제안했던 것과 같은 궤다.이에 대해 이 대통령은 "그때 사회주의자, 빨갱이라고 엄청나게 폭격을 당했다"라면서도 금융에 공동체의 원리도 반영돼야 한다고 주장했다.특히 "금융기관에서 빌려주는 돈이 오롯이 개인적으로 번 돈이라면 절대로 손실을 감수할 이유가 없지만 지금 금융의 상당 부분은 인허가를 통해 국가 발권력을 대신 행사하는 것"이라며 "국민 세금으로 지원을 해줘서 영업하는 것인데, 완전히 (금융) 개인의 이익만 추구해서는 안 된다"고 지적했다.이 대통령은 마무리발언에서도 현재 국내 금융기관들이 거두고 있는 연간 이자 수입이 너무 과하다면서 서민금융 강화에 힘써야 한다고 주문했다.이와 관련 이 대통령은 "앞서 말했듯 금융은 공적기능을 대신하면서 돈을 벌고 있기 때문에 공적책임도 다해야 한다. 결국 공적책임이라는 건 서민금융 강화"라며 "정부도 일부 지원하고 책임지겠지만 금융기관들이 그 역할을 충분히 다해야 한다고 생각한다"고 말했다.