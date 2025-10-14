중국, 한화오션 미국 자회사 5곳 제재... "중국 발전 이익 침해"

큰사진보기 ▲14일 중국 상무부는 "미국이 중국의 해운·물류·조선 산업을 대상으로 한 (무역법) 301조 조사 조치를 취한 데 대한 대응으로, 국가 반외국제재 업무조정기제의 승인을 받아 '한화오션 주식회사 미국 내 5개 관련 자회사에 대한 반제재 조치 결정'을 다음과 같이 공포한다"며 "이 결정은 2025년 10월 14일부터 시행한다"는 내용의 왕원타오 상무부 장관 명의의 성명을 발표했다. ⓒ 중국 상무부 누리집 갈무리 관련사진보기

중국이 한화오션의 미국 자회사 5곳에 대한 제재 조치를 발표했다. 미-중 무역갈등에 따른 보복 조치로, '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)' 프로젝트에 발벗고 나선 한화오션에 타격이 적잖을 것으로 전망된다.14일 중국 상무부는 "미국이 중국의 해운·물류·조선 산업을 대상으로 한 (무역법) 301조 조사 조치를 취한 데 대한 대응으로, 국가 반외국제재 업무조정기제의 승인을 받아 '한화오션 주식회사 미국 내 5개 관련 자회사에 대한 반제재 조치 결정'을 다음과 같이 공포한다"며 "이 결정은 2025년 10월 14일부터 시행한다"는 내용의 왕원타오 상무부 장관 명의의 성명을 발표했다.상무부는 "미국이 중국의 해운·물류·조선 산업에 대해 301조 조사를 실시하고 제재 조치를 취한 것은 국제법과 국제관계의 기본 원칙을 심각하게 위반한 것이며, 중국 기업의 합법적 권익을 심각하게 침해하는 행위"라며 "한화오션 주식회사는 미국 내 관련 자회사를 통해 미국 정부의 관련 조사 활동을 협조·지원하여 중국의 주권, 안보, 발전이익을 침해하였다"고 주장했다.이어 반외국제재법에 따라 한화쉬핑(Hanwha Shipping LLC)과 지난 8월 이재명 대통령이 방문했었던 미국 펜실베이니아주 필라델피아 한화 필리조선소(Hanwha Philly Shipyard Inc.) 등을 비롯한 한화오션의 미국 내 자회사 5곳에 대해 "중국 국내의 조직 및 개인이 이들과 관련 거래, 협력 및 기타 활동을 하는 것이 금지한다"는 대응조치를 취하기로 결정했다고 밝혔다.이는 미국이 14일부터 무역법 301조 조사 최종 조치를 적용하여 중국 국적 선반이나 중국 회사가 소유 및 운영하는 선박, 항만 서비스 요금을 부과한 것을 겨냥한 중국의 보복 조치로 풀이된다.미국의 301조 조치에 따라 중국인 소유나 중국 회사 소유의 선박은 미국 입항시 순톤당 50달러, 매년 30달러씩 인상하는 요금을 내야 하며, 단순 중국산 선박의 경우에도 순톤당 18달러, 매년 5달러씩 인상하는 요금을 내야 한다. 해당 요금은 1년에 최대 5회까지 부과받을 수 있다.국제해운컨설팅 업체 베스푸치 마리타임은 CNBC에 "중국의 대표적인 선박인 코스코(COSCO) 선박의 경우 톤수가 약 6만 5천 톤"이라며 "선박 1회 운항당 연간 최대 총 1650만 달러(약 233억 원)의 요금이 발생할 수 있다"고 전망했다.이에 지난 10일, 중국 상무부는 미국의 301조 조사 조치 적용에 대해 "전형적인 일방주의적 행위이며 명백한 차별적 성격을 띠고 있어 중국 기업의 이익을 심각하게 훼손했다"며 중국 또한 미국 선반에 '선박 특별 항만 요금'을 부과하겠다고 발표했다.중국 교통운수부도 14일 "중국의 해운, 조선 및 관련 산업 공급망의 안보와 발전 이익이 미국 301조 조사로 인해 어떻게 영향을 받았거나 잠재적으로 영향을 받았는지" 등에 대해 관련 기업과 조직 및 개인에 대한 조사를 진행하고 있다며 "조사 결과에 따라 적절한 조치를 적시에 도입할 것"이라면서 미국 측 조치에 따른 중국 기업 피해에 연루된 기업 등에 후속 보복 조치를 취할 것이라고 경고했다.결국 중국의 이러한 맞불 대응에 한·미 조선업 협력 사업인 마스가 프로젝트에 전면적으로 협력한 한화오션 또한 유탄을 맞은 셈이다.작년 12월 미국 필라델피아 필리조선소를 1억 달러(약 1433억 원)에 지분 100%를 인수한 한화그룹은 마스가 프로젝트를 위해 지난 8월, 필리조선소에 50억 달러, 우리 돈으로 7조 원이 넘는 거액을 투자하기로 결정했다. 당시 투자계획 발표가 이루어진 '스테이트 오브 메인호' 명명식에는 이 대통령과 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상부 장관 등도 함께 했다.