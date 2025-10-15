대치동 7세 고시 vs. 우리 집 7세 고시

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲정말 중요한 순간들은 시험지 위에 있지 않으니까. ⓒ porkbellysteve on Unsplash 관련사진보기

우리도 그 유명한 7세 고시를 해봤다. 대치동 어떤 학원에서는 7세가 거미의 일생을 영작해야 한다고 한다. 나는 한국말로도 할 말이 없는데 7살 아이들이 그걸 어떻게 해낼까 싶다. 우리의 7세 고시는 대치동과 결이 좀 다르다.동생들이 놀다간 장난감이 우리집 거실을 점령하고 있었다. 아이는 "할머니,제가 정리할게요"하더니 작은 손으로 척척 제자리를 찾아준다. 수건이랑 옷가지까지 깔끔하게 정리됐다. 큰손녀의 위엄이었다. 영어로 거미의 일생을 쓴다는 그 7살은 동생의 장난감을 이렇게 정리해줄 수 있을까. 7살은 이런 걸 먼저 배워야 하지 않을까.연휴 일주일간 아이는 우리와 함께하기로 했다. 아들며느리는 아이만 남겨놓고 돌아갔다. 다음날 아침, "할머니,공부하자요" 하면서 폼을 잡는다. 나도 거기에 장단을 맞춰줬다. 학습, 놀이, 정리, 식사, 잠으로 이어지는 단순한 루틴이 시작되었다.며느리가 손녀의 송편빚기 숙제를 남편에게 말했나 보다. 손녀라면 그저 좋은 남편이 내게 한마디도 없이 방앗간까지 가서 쌀가루와 참깨속을 사왔다. 보자마자 "나는 못한다" 하고 딱 선을 그었다. 모든 할머니는 송편 빚을 줄 안다는 선입견이 있나 보다. 덕분에 추석이 끝난 지금까지 쌀가루와 참깨속은 우리집 냉장고에 그대로 있다. 저걸 어찌해야 할지 모르겠다.송편은 포기하고 역할극을 했다. 손녀가 선생님이고 나와 남편이 학생이 됐다. 아이는 선생님답게 남편을 OO야~ 하고 불렀다. 역할극이니 당연하지만 손녀에게 이름을 불릴 줄은 몰랐던 할아버지는 허허거리며 동영상 찍을 준비를 했다. 아이 선생님은 수업에 집중하라면서 폰을 하지 말라고 했다. 남편은 말 잘 듣는 학생이 됐다.쇼핑이라면 질색하는 남편도 손녀와 함께 하니 입은 귀에 걸리고 발걸음은 깃털처럼 가벼웠다. 백화점에서 우선 내 마음에 드는 옷을 이것 저것 골라 아이에게 보여줬다. 아이는 피팅룸에서 패션쇼를 했다. 싫다 소리 한 번 안하고 마치 어린이 모델처럼 다양한 포즈를 연신 취했다. 편안하고 예쁜 브랜드 운동화도 샀다. 쇼핑을 마치고 7만원짜리 초밥과 육회를 7세 아이가 다 먹어치웠다. 옆 테이블 손님이 놀랄 정도였다.아이와의 하루는 길고도 빠르다. 언제 이렇게 컸나 싶다. 내 손녀가 대치동에서 7세고시를 보면 통과할지는 잘 모르겠다. 그깟거 통과 못하면 어떠랴. 너무 7살답게 이렇게 예쁘게 크고 있으니 됐다. 장난감 정리하고, 예쁜 옷 입어보고, 할머니 할아버지랑 역할극하며 선생님이 되어보는 일탈, 그런 게 이 나이에 제일 중요한 일 아닐까. 아이는 이미 충분히 잘하고 있다.돌이켜보니 이 일주일은 늘 둘이서만 살던 우리 노부부에게 일종의 시험같은 시간이었다. 송편 쌀가루는 여전히 냉장고 한 편을 차지하고 있고, 손녀의 "OO야~" 소리에 어리둥절해하던 남편 얼굴이 아직도 눈에 선하다. 쉽지만은 않았던 시간이었지만, 이상하게도 마음 한 구석이 따뜻하다. 나중에 이 아이가 커서 할머니 집에서 보낸 일주일을 기억할까. 우리는 평생 기억할 것 같다.나이 들어 깨닫는 건, 인생에서 정말 중요한 순간들은 대부분 시험지 위에 있지 않다는 것이다. 누군가의 이름을 불러주고, 함께 밥을 먹고, 같은 공간에서 웃는 그런 평범한 시간들이 돌이켜보면 중요한 순간이다. 세상은 아이들을 자꾸 앞으로 밀어붙이지만 어른이 된다는 건 결국 느려지는 법을 배우는 일인지도 모른다. 천천히 손녀의 눈높이에 맞춰 앉고, 천천히 아이의 말에 귀 기울이는 것이다. 그런 느림 속에서 아이들은 자기가 사랑 받고 있다는 확신을 얻는다. 그 확신이 쌓여서 나중에 어른이 되었을 때 세상을 견딜 힘이 된다. 일곱 살은 빨리 커야 할 나이가 아니라, 충분히 일곱 살로 머물러야 할 시간이다.​​​​​​​​​​​​​​​​