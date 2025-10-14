"돈은 남는데 빚은 낸다"… 대전시, 기형적 재정 운영 비판

큰사진보기 ▲14일 오후 더불어민주당 대전시당 대회의실에서 열린 '예산으로 살펴본 민선 8기 대전시정의 현황과 문제점, 그리고 개선 방안' 강연회에서 나라살림연구소 이상민 수석연구위원이 강연을 하고 있다. ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

대전시가 막대한 세금을 남겨두면서도 지방채를 늘리는 '기형적 재정운영'을 하고 있다는 비판이 제기됐다. 예산은 남아돌고, 사업은 멈춰 서며, 시민의 세금만 낭비되고 있다는 지적이다.14일 오후 더불어민주당 대전시당 대회의실에서 열린 '예산으로 살펴본 민선 8기 대전시정의 현황과 문제점, 그리고 개선 방안' 강연회에서 나라살림연구소 이상민 수석연구위원은 "대전시의 재정은 '계획과 집행의 괴리'라는 구조적 문제에 빠져 있다"며 "결국 시민의 혈세가 행정 부실로 잠자고 있다"고 지적했다.이 위원에 따르면, 대전시는 2022년 이후 본예산을 실제보다 적게 잡는 '과소 추계'를 반복하고 있다. 그 결과, 매년 대규모 순세계잉여금이 발생하고 있으며, 2023년에는 1700억 원, 2024년에는 1828억 원이 남았다.하지만 이런 '잉여금 재정'이 단순히 여유 자금이 아니라, 세입 추계 오류·사업 지연·보조금 반납 등 행정력 부족에서 비롯된 결과라는 지적이다.이상민 위원은 "겉으로는 재정이 여유 있어 보이지만, 실상은 일하지 못한 행정이 만든 잉여 구조"라며 "계획 따로, 집행 따로 운영되면서 시민 세금이 제때 쓰이지 못하고 있다"고 말했다.그런데도 대전시는 매년 지방채를 늘리고 있다. 지방채 발행률(한도 대비 발행액)은 2021년 54%에서 2023년 92%, 2024년에도 90% 수준에 달했다. 결국 '돈은 남기면서 빚을 내는' 비효율적인 구조가 고착화되고 있다는 비판이다.대전시의 더 큰 문제는 편성된 예산조차 제대로 집행하지 못하는 '집행 부실'이다. 2023년 한 해에만 쓰지 못하고 다음 해로 넘긴 이월액이 4458억 원에 달했다.이는 단순히 돈이 남은 것이 아니라, 계획된 사업들이 제때 추진되지 못하고 있음을 의미한다. 실제 2024년 말 기준으로 ▲국민체육센터 건립(집행률 9%) ▲제2대전문학관 건립(10%) ▲그린리모델링(3%) ▲유성대로 연결도로(2구간) 개설(3%) ▲대전도시철도 1호선 식장산역 건설(9%) 등 시민 생활과 직결된 사업들의 집행이 극히 부진했다.심지어 ▲신교통수단 시범사업 ▲지하차도 진입 차단시설 설치 등은 예산이 전액 미집행됐다. 이는 '돈이 없어서 일을 못 한 것'이 아니라, '돈이 있어도 일을 안 한' 행정 비효율의 민낯을 보여준다고 이 위원은 꼬집었다.본예산이 실제 재정 현실을 반영하지 못하면서 시의회의 예산 심의 기능은 사실상 무력화되고 있다. 실제 살림은 본예산이 아닌, 남은 돈을 쓰는 추경과 결산 단계에서 결정되기 때문이다.이러한 '깜깜이 재정'은 시민과 의회의 감시를 벗어나 행정 편의적으로 예산이 집행될 여지를 키우고, 재정 민주주의를 심각하게 훼손한다.이상민 위원은 대전시 재정 문제의 핵심은 '쓸 돈이 부족한 것'이 아니라 '계획과 관리의 부재'에 있다며 "재정의 신뢰성과 투명성을 회복하기 위해 실제에 가까운 예산 편성을 통해 의회의 심의 기능을 정상화해야 한다"고 강조했다.이어 "불필요한 이월·불용액을 최소화해 재원을 효율적으로 활용하고, 무분별한 지방채 발행을 억제해야 한다"며 "예산 편성 전 과정의 정보를 투명하게 공개하고, 시민과 의회의 실질적 참여를 보장해야 한다"고 덧붙였다.