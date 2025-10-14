메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
시민단체가 대북전단 '돈 문제' 꺼낸 후... '지원 대상' 선정한 윤석열 통일부

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.10.14 16:40최종 업데이트 25.10.14 16:40

시민단체가 대북전단 '돈 문제' 꺼낸 후... '지원 대상' 선정한 윤석열 통일부

단체 면담결과보고서 제시한 조정식 의원 "통일부가 대북전단 살포 조장"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
14일 통일부에 대한 국회 국정감사에서 조정식 더불이민주당 의원은 통일부의 면담결과보고서를 제시하면서 "윤석열 정부 시절 통일부가 대북전단 살포를 조장해왔다"고 지적했다.
14일 통일부에 대한 국회 국정감사에서 조정식 더불이민주당 의원은 통일부의 면담결과보고서를 제시하면서 "윤석열 정부 시절 통일부가 대북전단 살포를 조장해왔다"고 지적했다. ⓒ 국회방송

윤석열 정부 시절 통일부가 시민단체로부터 대북전단·쌀 살포 계획을 공유받고 효과적인 방법도 조언하는 등 긴밀하게 소통해온 것으로 드러났다. '돈 문제 해결'을 언급한 한 단체는 이듬해 통일부의 지원 대상으로 선정됐다.

14일 국회에서 열린 통일부에 대한 국정감사에서 조정식 더불어민주당 의원은 통일부에서 작성된 시민단체 면담결과보고서 내용을 제시했다. 2024년 4월 18일 통일부 당국자가 대북전단을 살포하는 A 단체 대표를 만난 일에 대해 조 의원은 "면담에서 이 단체는 4월 중 풍선 날리기를 재개하겠다고 했는데 5일 뒤 실제 전단 살포가 이뤄졌다"고 지적했다

2024년 6월 17일 페트병에 쌀을 넣어 북한 방향으로 흘려보내는 B 단체 대표를 면담한 결과보고서에는 쌀 페트병을 언제 어디서 살포하고 언론 등에 사진을 제공하겠다는 계획이 기재돼 있다. 보고서에는 이같은 계획에 대해 통일부 당국자가 "단체가 자율적으로 판단할 문제이나, 전단 등 살포의 특성상 비공개 활동이 효과가 있을 것으로 봄. 정부와 민간단체 간 긴밀한 소통을 유지할 수 있도록 협조 당부"를 했다고 쓰여 있다.

"대북전단 살포 방조하고 조장... 내란특검 수사 대상 될 수도"

AD
대북전단을 살포한 C 단체의 대표가 '풍선 살포 비용 문제'를 언급했다는 내용도 있었다. 이 보고서에는 '북한의 오물풍선 살포에 분노한 단체 회원들이 십시일반 갹출하여 대북풍선을 보내기로 결의하였다'는 내용과 함께 "풍선 살포 준비를 위해 '돈'문제 해결도 필요"라는 내용이 쓰여 있다. 통일부는 올해 약 20억 원이 편성된 북한인권증진활동지원사업 지원 대상에 이 단체를 포함시켰다.

조 의원은 "여려 차례 작성된 면담 결과보고서를 봐도 단 한 차례도 대북전단 살포를 만류했다는 기록이 없다"면서 "윤석열 정부 당시 통일부가 대북전단 살포를 방조하고 조장해왔음이 드러나고 확인된 것"이라고 지적했다.

조 의원은 또 "북한을 자극해 도발을 유도하고 남북 간 충돌을 명분으로 계엄을 선포하겠다는 의도와 이어진 것이라면, 중대한 문제라고 생각한다"며 "내란특검의 수사 대상이 될 수도 있다. 그 전에 통일부 자체에서 철저히 조사하라"고 요구했다.

정동영 통일부장관은 "통일부 공무원들이 (대북풍선 날리기 등에) 협조한 것은 맞다"면서도 "하지만 전임 정부의 정책과 노선에 따라 지휘계총을 따라 진행된 일이라 일일이 공무원들에게 책임을 다 지우는 것은 무리가 있다고 생각한다"고 답했다.

#대북전단#통일부#국정감사#조정식

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

안홍기 (anongi) 내방

오마이뉴스 상근기자. 평화를 만들어 갑시다.

이 기자의 최신기사윤석열·김건희 프랑스 방문 때 반려견 동반 위해 '개 의전' 준비

독자의견1

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초