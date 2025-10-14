법적 절차 없이 75년 전 희생된 해군 소령... 아들 "아버지는 무죄다"

큰사진보기 ▲창원유족회 이동주 회원이 해군 소령이었던 아버지가 착용했던 계급장과 모포를 보여주었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국전쟁 전후 민간인 학살사건으로 희생되었던 고인에 대한 해양경비법 재심사건 첫 공판이 열린 14일 오후 창원지방법원에서 열렸고, 고인의 아들인 이동주(오른쪽)씨가 이명춘 변호사와 법정 밖에서 이야기를 나누고 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

팔순을 바라보는 머리카락이 희끗한 아들은 무궁화가 선명하게 새겨진 해군 소령의 계급장·모포인 아버지의 유품을 품에 지니고 법정에 나와 75년 만의 '무죄'를 염원했다.장남 이동주(78, 부산)씨가 1950년 한국전쟁 전후 민간인 학살사건으로 희생된 아버지에 대해 신청했던 해양경비법 재심사건 첫 재판이 14일 오후 창원지방법원에서 열린 것이다. 한국전쟁 민간인 희생사건 가운데 해양경비법 위반 관련 첫 재심사건이다.이씨는 과거사정리를위한진실화해위원회의 진실규명 결정을 받은 뒤인 2024년 7월 법원에 재심청구를 했다. 재판부가 올해 2월 20일 재심개시결정을 내렸고, 이날 첫 심리가 열린 것이다.일본 오사카 상선학교를 졸업해 을종일등운전사면장을 취득했던 이씨의 아버지는 1946년 2월 해군에 입대해 복무하다 1948년 10월 여순사건이 발생한 뒤 해군의 임시정대지휘관(소령)으로 참전했다. 고인은 반란군의 해상탈출을 봉쇄하고 육군부대를 지원해 진압작전의 기일을 단축시키는 임무를 수행했다.또 고인은 같은 해 10월 해군 진해기지로 복귀한 뒤, 여순사건 진압작전의 실전 경험을 통해 얻은 함정의 무장강화 등을 반영한 '실전보고서'를 작성해 당시 해군참모총장에게 보고한 것으로 파악된다.그런데 고인은 1948년 해군본부에서 북측의 '해상인민군'과 관련해 상관한테 보고를 하지 않았다며 군법회의에 회부됐고, 군법회의는 1949년 7월 9일 징역 4년을 선고한 뒤 2년으로 감형했다. 구속돼 있었던 고인은 한국전쟁이 터진 뒤 아무런 법적 절차 없이 국가의 의해 희생된 것이다.고인에 대한 재심 재판은 창원지방법원 제2형사부(재판장 김성환·홍진국·고유정 판사)가 맡고 있다. 이날 오후 2시 창원지법 313호 법정에서 열린 첫 재판이 진행됐다.먼저 김성환 재판장은 "망인의 아들이 맞느냐"고 물은 뒤 주소 등을 파악했다. 재판장이 "망인과 어떤 관계냐"고 묻자 이씨는 "장남이다"라고 말한 뒤, 고인의 생년월일과 본적 주소를 또렷하게 말했다.재판장은 재심사건 경과를 설명하면서 "피고인 관련한 유죄 부분에 대해 재심개시결정이 난 것이다"라며 "재심개시결정도 군법회의 1심 판결이고, 사건 자체를 처음부터 다시 진행하는 것"이라고 설명했다.공판검사는 고인의 공소사실에 대해, 해양경비법 위반이라며 "1948년 해상인민군 관련해 상관한테 보고를 하지 않아 군법회의에 회부됐다"라고 말했다. 이에 이명춘 변호사는 "공소사실을 부인한다"라고, 재심 청구인 이동주씨도 "변호사와 생각이 같다"라고 말했다.재판장이 최종 구형을 묻자 검사는 "준비가 더 필요하다"라며 속행을 요구했다. 이에 재판장이 "공소사실 관련한 기록이 있느냐"고 묻자 검사는 "증거 기록이 있지 않다"라고 대답했다.김성환 재판장은 "재판 첫날로, 증거 신청을 해야 한다. 없으면 없다는 취지로 정리를 해야 한다. 국가기록원이나 해군본부에 기록 송부 촉탁을 하든지 해야 할 것이다"라며 "증거 책임은 검찰에 있다"고 말했다.재판장은 변호인측이 낸 진실화해위 결정문 등 자료 8가지를 거론했다. 검사가 최종 구형에 대검찰청의 승인 절차가 있어야 한다고 하자 재판장은 "가급적이면 다음 기일에 종결할 수 있도록 해달라"라고 말했다.재판장은 마지막에 변호인한테 할 말이 있느냐고 물었고, 이명춘 변호사는 "더 할말이 없다"라고 말해 첫 재판은 13분만에 끝이 났다.법정 밖에서 만난 이명춘 변호사는 "새로 하는 재판이다. 고인은 해상인민군에 가입한 사실이 없다. 공소사실과 관련한 증거 자료가 없다. 증거가 없으면 무죄로 해야 한다"라고 말했다.이 변호사는 "해상인민군이라는 실체가 존재하지 않는다. 당시 사건에서 여러 공범이 있었던 것 같다. 이번에 재심에서 무죄를 선고 받으면 고인에 대한 명예회복은 물론 다른 공범의 후손들을 찾아 진정한 명예가 회복될 수 있도록 해야 할 것"이라고 말했다.이동주씨는 "진실화해위에 신청을 한 게 2020년 12월이었고, 벌써 5년이나 됐다"라며 "재판까지 너무 오랜 시간이 걸린다. 자칫하면 묻힐 사건을 진실화해위에서 진실규명 결정을 해줘 감사하다"라고 인사했다.그러면서 그는 "아버지를 희생시킨 사람이 누구인지, 윗선은 어떻게 되는지도 함께 밝혀내야 한다. 지금이라도 가해자를 찾아내야 할 것"이라며 "진실화해위가 진실규명 결정을 하기는 했지만 가해자가 명시돼 있지 않다"라고 말했다.또 그는 "아버지는 마산 인근 야산에서 살해됐다고 돼 있는데, 구체적으로 장소를 알고 싶다. 그래서 차후에 유골이라도 수습할 수 있기를 바란다"라고 강조했다.이동주씨는 "아버지는 우리나라 해병대 창설에 참여한 공적이 있다. 해군 소령으로 있었고, 관련 증거자료도 있다"라며 "어머니께서 아버지의 소령 사령장과 계급장, 모포, 면허증 등 자료를 넘겨주어 아직도 보관하고 있다"라고 말했다.이날 함께 한 노치수 창원유족회장은 "한국전쟁 전후 민간인 학살사건으로, 아무런 법적 절차 없이 억울하게 희생된 사람들이 많다. 해양경비법 관련한 희생자의 무죄를 위한 첫 재심사건이다"라며 "빨리 바른 판결이 나와 역사를 바로 잡고 희생자들의 명예가 회복되기를 바란다"라고 말했다.다음 공판은 12월 9일 오전 11시 같은 법정에서 열린다.