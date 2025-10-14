'윤석열 황제접견' 의혹 전 구치소장 "내가 수용관리계획서 결재" 실토

▲김현우 전 서울구치소장(현 안양구치소장)이 14일 국회 법제사법위원회 국정감사에 증인으로 출석해 윤석열 전 대통령의 구치소 특혜 의혹과 관련한 장경태 더불어민주당 의원의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기