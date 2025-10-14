울산시, 환경부 '거주지 자연환경 만족도 조사' 1위 도시에

큰사진보기 ▲태화강 국가정원에 조성된 황토마당에서 시민들이 맨발걷기를 하고 있다. 이곳에서는 2028년 국제정원박람회가 열린다. ⓒ 박석철 관련사진보기

AD

기후에너지환경부(장관 김성환)가 '거주지 인근의 자연환경에 만족하는' 조사를 한 결과 자연환경 만족도가 가장 높은 도시는 울산광역시로 나타났다. 과거 공해도시로 인식되며 시민들이 공해를 호소하던 것과는 격세지감의 결과다.14일, 기후에너지환경부(장관 김성환)와 국립생태원(원장 이창석)은 전국 17개 광역지자체에 거주하는 성인 7106명을 대상으로 진행한 '2025년 <생태계서비스> 국민 인식 및 만족도'를 조사한 결과를 공개했다.생태계서비스(Ecosystem Services)란 자연 생태계가 인간에게 제공하는 혜택을 말하며, 서비스 종류는 ▲공급서비스(식량, 목재), ▲ 조절서비스(온실가스 조절, 대기·수질 정화), ▲ 문화서비스(여가, 휴양), ▲ 지지서비스(생물 서식처 제공 등)로 구분된다.올해 4월 25일부터 5월 20일까지 "거주지 인근의 자연환경에 만족하는 지"를 물은 결과 지역별로는 울산(64.7%), 경남(63.6%), 세종(61.5%), 제주(59.2%), 강원(58.7%) 순으로 자연환경 만족도가 높았다. 특히 울산은 지난해 만족도가 46.8%였지만 올해 64.7%로 대폭 상승해 1위를 차지했다.주최측은 "울산은 과거 수질오염이 심각했던 태화강이 친환경 생태하천으로 복원되어 멸종위기종 등 다양한 생물이 서식하게 되었다"며 "최근 태화강 국가정원이 2028년 국제정원박람회 대상지로 선정되는 등 복원 및 보전의 성과가 나타나 좋은 평가를 받은 것으로 풀이된다"고 밝혔다.이어 "그 외 경남, 세종, 제주, 강원 지역은 지난해에 이어 만족도 조사 5위권을 유지했다"고 덧붙였다.한편 이번 조사에서 "거주지 주변에서 가장 필요하다고 생각하는 생태계서비스"는 '식량 및 물 등의 제반요소 제공(26%)'이었고, 다음으로 '탄소 저감(24%)' '공원·산림 등 자연공간 이용(16%)' 순으로 나타났다.'식량 및 물 등의 제반요소 제공'은 지난해 4위에서 1위로 상승(14→26%)했는데 이는 설문조사 직전에 발생했던 경북 및 경남 지역의 대형 산불로 인한 영향으로 보인다고 주최측은 설명했다.한편 이번 조사는 기후에너지환경부가 설문조사 기관에 의뢰해 온라인 패널조사 방식으로 수행했으며, 표본오차는 ±1.16%P(95% 신뢰수준)이다.김태오 기후에너지환경부 자연보전국장은 "생물다양성 보전은 기후위기 대응의 중요한 해법이자 지속가능한 미래를 위한 기반"이라며, "앞으로 이번 조사를 통해 파악된 국민의 수요와 선호를 바탕으로 생물다양성 정책을 수립하여 자연의 혜택에 대한 국민의 체감도를 높여 나가겠다"라고 밝혔다.