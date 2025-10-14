뿜어져 나오는 천년의 향기, 도저히 눈을 뗄 수 없었다

큰사진보기 ▲백제금동대향로 ⓒ 김병모 관련사진보기

지난 7일 오전, 부여국립박물관으로 향했다. 박물관 주변 공간이 넓고 잘 꾸며졌다. 입구 한쪽에 돌기둥 형태의 석조여래입상이 필자를 맞이한 듯하다. 1933년 금성산 천왕사 절터에서 발굴된 것으로 알려진 이 불상은 얼굴에 살이 올라 풍만한 자태를 보인다. 사비(부여) 백제 시대의 풍요로움을 느낀다.박물관 제1전시실에 이어 제2전시실로 들어서자 백제 문화의 백미, 백제금동대향로(국보 제287호)가 일행의 눈을 사로잡는다. 어둑한 공간에서 천년의 향기를 뿜어내는 자태가 보는 사람들을 압도했다. 제27대 백제 위덕왕(재위 기간 554~598)은 갑작스럽게 돌아가신 부왕(성왕)의 극락왕생을 기리기 위해 백제의 문화적 역량과 염원을 담아 이 백제금동대향로를 제작한 것으로 알려졌다.백제금동대향로가 바닥에서 용트림하자 활짝 핀 연꽃이 받침을 이룬다. 융성했던 백제 시대 불교문화의 표현처럼 보였다. 둥근 달걀 위에 사뿐히 내려앉은 봉황의 기상은 백제인의 역동성을 보여준다. 백제인들은 용과 봉황을 통해 자신들의 사상과 이상향, 그리고 염원을 담아내고자 한 것 같다. 금동대향로 뚜껑은 신선과 도교 사상의 표현이고, 연꽃 위 악사들이 백제인의 이상향을 연주하고 있다. 백제인들은 문화 강국을 자처하고 전쟁보다 평화와 태평성대를 꿈꾸지 않았을까.필자는 백제금동대향로에 좀처럼 눈을 뗄 수 없었지만 발걸음을 돌려 <돌과 나무에 새겨진 백제 문화> 공간으로 자리를 옮겼다. 책에서나 볼 수 있는 사택지적비(보물 제1845호)가 눈에 띈다. 이 비석은 7세기경 백제 사택지적의 삶이 기록된 금석 비문으로 1948년 부여군 관북리에서 출토되었다. 무왕이 이 가문의 딸을 왕후로 맞이해야 할 정도로 사택지적의 위세가 등등했던 모양이다. 무엇보다 사택지적비에 새겨진 글자로 보아 문화 강국답게 백제인들의 높은 학문 수준을 느낀다.바로 그때, 정장 차림의 일본 여행객들이 사택지적비에 관심을 보인다. 그들과 함께한 통역사가 비석의 내용을 설명하자 고개를 끄덕거린 사람도 있다. 그들 역시 찬란했던 백제 문화가 일본으로 흘러 들어갔다는 사실을 알고 있을까.떨어지지 않는 발걸음을 제3전시실로 옮길 수밖에 없었다. 예상하는 대로 관람객이 많다. 틈이 나길 기다린다. 금동관음보살입상(국보 제293호)이 수줍은 듯 살포시 나빌레라. 우아하고 매력이 가득한 백제만의 불상이다. 보일 듯 말 듯 부드러운 미소, 백제의 미소이다. 불상은 작은 보주(寶珠)를 들어 올리면서 눈을 내리깔고 있다.1907년 이 불상은 부여 규암리에서 또 다른 백제의 미소, 정병을 든 금동관음보살입상과 함께 발굴되었다고 한다. 아쉽게도 정병을 든 금동관음보살입상은 일본인이 소장하고 있다고 한다. 환지본처(還至本處)이다. 본래 있던 자리로 돌아가야 한다는 말이다. 이 금동관음보살입상이 본래 있던 곳으로 돌아오면 좋으련만, 국가유산청과 일본 소유자 간 반환금 조율이 쉽지 않은 모양이다. 최근 부여군을 필두로 여러 유관 단체들도 정병을 든 금동관음보살입상 반환에 관심을 보인다고 한다. 정병을 든 금동관음보살입상, 또 다른 '백제의 미소'를 보고 싶은 것은 어디 필자뿐이겠는가.일행이 자리를 옮겨 유물마다 눈을 마주치자 유물들이 위대한 작품들로 거듭난다. 백제 문화가 꿈틀거린다. 독특한 연꽃무늬 문양의 와당(지붕에 기와를 입혀 내려온 끝을 막음 하는 건축재)과 섬세하면서도 웅장한 치미(鴟尾). 치미는 고대 목조 건축에서 용마루 양 끝에 높게 부착하던 장식 기와이다. 백제인의 숨소리가 느껴진다. 일행도 찬란했던 백제 건축문화에 더욱 빠져든다.백제 문화답게 유물 하나하나가 검소하면서도 누추하지 않고, 화려하면서도 사치스럽지 않다. 검이불루 화이불치(儉而不陋 華而不侈)이다. 백제의 유물로 가득한 부여박물관을 나온 필자는 부여를 가로지르는 백마강을 물끄러미 바라본다. 백제의 미소, 금동관음보살입상이 백제금동대향로와 함께 백마강 위에서 세상을 향해 부른다.