'동화 속 초대' 광주 추억의 충장축제 15일 개막

큰사진보기 ▲2024년 제21회 광주 추억의 충장축제 행사 모습. ⓒ 광주광역시 동구청 관련사진보기

세계적인 축제로 거듭난 광주광역시 대표 축제 '추억의 충장축제'가 15일 개막한다.광주 동구는 제22회 광주 추억의 충장축제가 오는 15일 오후 7시 금남로 주무대에서 열리는 개막쇼를 시작으로 19일까지 5일간의 대장정에 돌입한다고 14일 밝혔다.올해 축제는 '충장축제 제22번째 이야기, 추억의 동화'를 주제로 꾸려진다.기존의 '추억'이라는 정체성을 확고히 하면서 전 세대가 공감할 수 있는 '동화'라는 주제를 결합해 현실과 동화 속 환상이 어우러진 세계로 관람객들을 초대한다.첫날 개막쇼는 몰입형 판타지 뮤지컬과 미니콘서트가 결합한 무대로 채워진다.4막으로 구성됐으며 ▲식전행사 동화 세계로의 초대 ▲1막 충장동화, 책장을 펼치다 ▲2막 추억의 동화 속으로 ▲3막 새로운 추억의 불꽃 ▲4막 추억의 동화로 만든 축제 등 뮤지컬, 서커스, 합창 등 다양한 퍼포먼스가 펼쳐진다.'아빠의 말씀' 정여진, '마법의 성' 김광진, '트로트 여왕' 장윤정 등 인기 가수들의 공연에 이어 김창완 밴드가 올라 마지막 무대를 장식한다.축제장 곳곳에서는 다채로운 프로그램이 진행된다.빛의 읍성 근처에 조성한 '추억의 테마거리'는 7080 추억의 공간인 충장우다방, 야광 나이트, 전파사, 슈퍼마켓, 여인숙 등을 재현해 관람객들의 추억을 자극하고 추억 유랑단의 퍼포먼스는 관객들에게 즐거움을 선사한다.15일부터 17일까지 금남로 일대에서 동구 산하 13개 행정동이 동화를 주제로 만든 기념물 전시회가 열린다.축제 기간 충장로와 지하상점가 일원에서는 '2025 충장르네상스 라온 가을 페스타'를 선보인다.야간 조명과 블랙 라이트를 활용한 '네온 놀이터 라온'을 만들어 시민들의 포토존과 체험 공간으로 운영한다.DJ 공연, 시민 노래자랑, 청년 상생장터, 버스킹, 푸드 트럭이 어우러지는 '라온 미드나잇 페스타' 매일 저녁 열려 도심 속 가을밤을 흥겨운 분위기로 물들인다.추억을 테마로 한 '폭싹속았수다' 전시관, 근대 개화기 의상으로 충장로 명소를 돌아보는 '타임슬립 골목여행'도 즐길 수 있다.또 K-POP 경연 프로그램 '충장 K-스타 챌린지', 파격 할인·전통 놀이 체험 등이 결합한 '충장도깨비장터', 아시아 국가 전통놀이 등 세계 문화를 직접 체험하는 프로그램, 광주 오월정신을 잇는 주먹밥 콘테스트 등 시민들이 참여해 축제를 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 운영한다.임택 동구청장은 "모두가 스스로 동화 속 주인공이 돼 새로운 추억을 써 내려가는 환상적인 축제의 서막이 될 것"이라며 "추억과 동심, 감동이 가득한 축제에서 잊지 못할 가을밤의 낭만을 즐기시기를 바란다"고 말했다.