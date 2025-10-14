"에너지고속도로 구축, 환영?... 전남지사, 전남 이익 챙겨야"

전남지역 송·변전 계획 설비가 국가 기간 전력망 설비로 지정되자 즉각 환영 성명을 낸 김영록 전남지사를 향해 지역 시민단체가 "환영 근거가 무엇이냐. 조건부 수용으로 입장을 바꾸라"고 요구했다.
정부는 지난 1일 제1차 전력망 확충위원회를 열어 전남을 포함한 전국 99개 송전선로·변전소 구축 사업을 국가기간 전력망으로 지정하고, 국정과제인 '에너지 고속도로 구축' 사업에 속도를 내고 있다. 그러나 지역사회와 전문가 일각에선 "정부의 에너지 고속도로 사업은 지역 착취형 사업"이란 비판이 계속되고 있다.
광주·전남 경제정의실천시민연합 협의회는 14일 김영록 전남지사를 향해 "에너지 기본소득 1조 원에 대한 근거를 밝히라"고 요구했다. 협의회는 성명에서 "김 지사는 제1차 전력망 확충위원회 개최 직후 '에너지 자립 체계, 저렴한 전기료, 에너지 기본소득 연 1조 원'을 언급하며 환영 성명을 발표했다. 그러나 이 약속이 실현 가능한지, 근거는 무엇인지 설명은 전혀 없었다"고 밝혔다.
에너지 기본소득 1조원, 저렴한 전기료... 근거는?
협의회는 "'에너지 기본소득 1조 원'의 재원은 어디에서 나오느냐"고 따지며 "현행 전력 거래 구조에서 발전 수익은 발전사업자에게 귀속된다. 지역 환류 장치가 없는데, 어떤 방식으로 연 1조 원을 확보할 것인지 밝혀야 한다"고 했다
김 지사가 환영 입장문에서 언급한 '저렴한 전기료'를 두고도 "어떻게 가능하다는 것이냐"고 반문했다. 전국 단일 전력 요금제가 적용되는 상황에서 중앙정부와 협의해 언제, 어떻게 (차등 요금제를) 전남에 적용하겠다는 것인지 밝혀야 한다는 것이다. 그러면서 "현행 전기사업법, 전력망 특별법, 재생에너지법 어디에도 지역 우선 사용, 이익 공유, 주민 참여를 강제하는 조항은 없다"고 덧붙였다.
김 지사는 지난 1일 환영 입장문에서 전력망 확충으로 출력제어 문제가 해소되면서 전남 전역에서 더 많은 태양광과 풍력발전단지를 건설하고, 안정적으로 송전할 수 있게 됐다고 밝혔다. 또한 확대된 재생에너지를 기반으로 RE100(재생에너지 100% 사용) 산업단지 조성 기반이 마련됐고, 이는 국내 기업은 물론 글로벌 인공지능(AI) 기업 유치로 이어져 청년 일자리가 대거 창출될 것으로 기대된다고 했다.
협의회는 이에 대해 "AI 기업 유치와 일자리 창출은 약정이 됐느냐"고 되물으며 "단순 전력 공급만으로 수도권에 집중된 AI 산업과 반도체 기업을 전남으로 불러올 수 없다. 투자 계약, 업무 협약, 구체적 일자리 수치가 있느냐"고 추궁했다.
아울러 에너지 고속도로 사업과 관련해 거듭 지적되는 '수도권 기업 배불리기' 우려도 거론했다. "다수 (전력망) 사업이 경기도 용인 반도체 국가산업단지와 직결돼 있다는 점에서 광주·전남 시·도민은 심각한 우려를 갖지 않을 수 없다"고 지적한 것이다.
"산단 조성하면 기업 오나?" 대통령 말 되새겨야
협의회는 "전남의 신재생에너지가 반도체 공장 등 수도권 산업의 종속 변수로 전락하거나 발전사업자와 고압송전선로 관련 사업자의 각축장이 되게 해서는 안 된다"며 "김 지사는 '타운홀 미팅' 때 이재명 대통령이 '산단을 조성하면 기업이 오나요'라고 반문한 취지를 짚어봐야 한다"고 했다.
협의회는 김 지사와 전남도의회를 상대로 ▲전력 생산 지역 우선 사용 원칙(지산지소·地産地消)과 전력 이익 공유제를 법령과 조례에 담는 방안을 정부와 협상하고 ▲도지사 환영 성명을 조건부 수용 입장으로 전환하며 ▲지역 에너지 자립 촉진 조례를 제정해 지역이 생산한 전력을 우선적으로 활용할 수 있는 근거를 마련해야 한다고 촉구했다.
"전남도, 지역사회 우려 지렛대 삼아 제 목소리 내야"
광주 경실련 오주섭 사무처장은 통화에서 "김영록 전남지사를 겨냥한 날 선 비판이었지만, 성명엔 지역 우려를 지렛대 삼아 정부의 에너지고속도로 구축에서 지역 이익을 치열하게 확보해야 한다는 바람이 담겼다"고 말했다. 그는 "광주·목포·여수·순천 경실련이 광주·전남경실련협의회 명의로 공동 성명을 낸 것은, 이 사업이 수도권만 이익을 보고 지역은 희생하는 결과로 흐를 가능성이 크다는 판단 때문"이라고도 했다.
[관련기사]
신정훈 "에너지고속도로 구축? 서울공화국 계속하자는 것"
https://omn.kr/2fl29