"인생 무너지는데..." 무죄 90%는 '검찰 과오 없음' 판단

서울고등검찰청(자료사진).

박은정 조국혁신당 의원이 지난 5월 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 배형원 법원행정처 차장에게 질의하고 있다.

정성호 법무부 장관이 14일 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.

검찰이 올해 인지 수사한 사건의 1심 무죄율이 일반 사건 1심 무죄율보다 약 4.6배 높은 것으로 드러났다. 그런데도 무죄 사건에 검찰이 과오를 인정한 경우는 연간 10% 안팎으로 낮게 나타났다.인지 사건은 범죄 혐의를 검찰이 직접 인지해 수사한 사건이다. 사건 평정은 검사 업무 중 과오가 없었는지 여부 등을 객관적으로 따져보는 절차다.국회 법제사법위원회 소속 박은정 조국혁신당 국회의원실이 법무부에서 제출받아 14일 공개한 자료에 따르면, 검찰 인지 사건의 1심 무죄율은 올해 8월까지 4.87%로, 같은 기간 일반 사건 1심 무죄율 1.06%의 약 4.59배인 것으로 나타났다. 올해뿐 아니다. 지난 2022~2024년 검찰 인지 사건의 1심 무죄율은 각각 5.67%, 3.54%, 4.27%였는데, 같은 기간 각각 0.94%, 0.92%, 0.91%를 기록한 일반 사건 1심 무죄율보다 월등히 높았다.그런데 검찰은 최근 5년 간 무죄 사건을 심의하면서 10건 중 9건 꼴로 검찰 측 과오가 없었다고 봤다. 법무부 '2020~2025년 8월 연도별 무죄 등 사건 평정 현황' 자료에 따르면, 매년 사건 평정 건 중 약 90%를 법원과의 견해차로 인한 '과오 없음'으로 판단했다.가령 올해 지난 8월까지 사건 평정 건수는 총 5508건이었는데 그중 4958건(90.1%)이 검찰 측 과오 없음 판단을 받았다. 검사 과오가 있다고 판단된 건 550건(9.9%)에 불과했다.검찰 출신인 박은정 의원은 이날 국회 법사위 법무부 국정감사에서 이 같은 구조가 검찰의 무분별한 항소·상고로 이어지고 국민의 삶을 망가뜨리고 있다고 정면 비판했다. 박 의원은 김학의 전 법무부차관의 긴급출국금지 사건, 울산시장 선거개입 의혹 사건, 월성원전 감사방해 사건 등을 두루 언급하며 "검찰에서 대대적으로 언론플레이를 했지만 모두 무죄로 확정됐다"라고 지적했다.특히 사건 평정 현황을 가리켜 "무죄가 나도 검사가 책임을 안 지는 구조 때문"이라며 "대부분 법원과의 견해 차(라고 판단하니) 1심 무죄가 나도 다 항소하는 것"이라고 비판했다. "그 동안 재판받는 사람은 인생이 무너진다. 재산도 날리고 아무 것도 할 수도 없는 불안정한 피고인 지위에 있기 때문"이라며 "항소·상고 기준을 '상고심 인용 가능성'을 기준으로 하고 무작위적 항소·상고는 인사 평가에 반영해야 한다"고 주장했다.민주당 소속 추미애 법사위원장 역시 "무리한 항소를 지양하기 위해 법원과의 법률적 견해 차로 검찰이 '셀프 면제부'를 주는 평정 기준 자체를 바꿔야 한다"고 말했다.정성호 법무부 장관은 "적극 공감한다. 과거 검찰이 권한을 오남용해 인지 수사한 사건의 결과가 보기에도 민망할 정도로 좋지 않다"며 "엄중하게 책임을 물을 구조를 만들고 대검과 협의를 해 무죄 평정 제도를 개선하겠다"고 강조했다.