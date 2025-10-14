이배용 동행명령 집행 실패, 의원들 "국감 회피 목적 잠적...국회서 소명해야"

큰사진보기 ▲국회 교육위원회 더불어민주당 백승아 의원과 정을호 의원이 14일 서울 마포구 이배용 전 국가교육위원장의 자택 앞에서 동행명령장 집행을 시도하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 교육위원회 더불어민주당 백승아 의원과 정을호 의원이 14일 서울 마포구 이배용 전 국가교육위원장의 자택 앞에서 동행명령장 전달을 하지 못하고 돌아나오며 취재진에게 입장을 밝히고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 오후 서울 마포구 이배용 전 국가교육위원장의 자택 출입문에 국정감사 증인출석요구서 2개가 놓여 있다. ⓒ 전선정 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 오후 서울 마포구 이배용 전 국가교육위원장의 자택 출입문에는 교육위원회와 김건희 특검에서 보낸 우편물 도착 안내서가 붙어 있었다. ⓒ 전선정 관련사진보기

백승아·정을호 더불어민주당 국회의원이 14일 열린 국회 교육위원회 국정감사에 사유서 제출 없이 불출석한 이배용 전 국가교육위원회 위원장에 동행명령을 집행하려고 했으나 실패했다.국회 교육위원회 소속인 백승아·정을호 의원은 이날 오후 1시 45분 국회에서 발부한 동행명령장을 들고 이 전 위원장의 자택이 있는 아파트 단지에서 "여야 합의로 증인으로 채택한 이 전 위원장이 끝내 국감 출석을 거부했다"며 "이에 따라 국회는 국회증언감정법 6조에 따라 동행명령장을 발부했다"고 밝혔다.정 의원은 이어 "단순한 불출석이 아니라 국정감사를 회피할 목적으로 잠적한 것으로 판단된다"며 "국가 교육정책을 책임진 위원장으로서 국민 앞에 최소한의 양심도 책임감도 없냐"고 비판했다. 그러면서 "금거북이 상납 의혹·매관매직 의혹·측근 채용비리 의혹 등 국가 교육의 신뢰를 뿌리째 흔드는 교육농단을 저질러놓고 해명 한마디 없이 잠적하고 있다"며 "국정감사장에 반드시 출석해 제기된 의혹들에 대해 국민들 앞에 직접 해명하시라"고 말했다.이후 백 의원과 정 의원은 이 전 위원장의 자택 앞에서 초인종을 3번 누르고, 문을 두드리며 이 전 위원장을 불렀지만, 그는 모습을 드러내지 않았다. 이 전 위원장의 자택 앞에는 국회에서 보낸 국정감사 증인출석요구서 2개와 지난 2일 김건희 특검에서 보낸 우편물 도착 안내서가 있었다.백 의원은 문 앞에 방치된 증인출석요구서 2개를 가리키며 "이 전 위원장이 국감에 불출석해서 동행명령장 발부해서 자택에 왔는데, 보시다시피 계시지도 않는 상황이고, 증인출석요구서도 그대로 있는 것을 보실 수 있다"라고 말했다. 그러면서 "국민이 보시는데 (국회 국정감사 불출석에 대한) 사유서 제출도 없이 잠적한 것에 큰 유감이다"라며 "종합감사에라도 출석하라"고 비판했다.정 의원도 "종합감사는 오는 30일인데, 그때는 반드시 출석해서 소명하시는 게 국민에 대한 의리"라며 "혹시라도 이 안에 계실 수도 있는데, 지금 계시면 지금이라도 나오셔서 함께 가셨으면 좋겠다"라고 말했다.이 전 위원장은 김건희에게 5돈짜리 금거북이 등을 건네고, 윤석열 정부에서 새로 만든 기관인 국가교육위원회 위원장 자리를 청탁했다는 의혹으로 김건희 특검팀(민중기 특별검사)에서 수사를 받고 있다. 이러한 의혹이 불거진 이후 이 전 위원장은 지난달 1일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 개인사정을 이유로 불출석했고, 지난 13일 김건희 특검에도 건강상의 이유로 불출석한 바 있다. 특검팀은 오는 20일에 이 전 위원장을 재소환할 방침이다.