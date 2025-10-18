김동연 재선 도전 가능성에도 후보 풍년...경기지사는 '대권 등용문'?

2026년 6월 지방선거를 8개월 앞두고 지역마다 후보군이 물망에 오르고 있습니다. 어느 정도 윤곽이 잡히기 시작한 지역의 자치단체장 선거와 교육감 선거의 풍향도를 짚어봤습니다.

큰사진보기 ▲더불어민주당 경기도지사 후보군. 왼쪽 위부터 시계 방향으로 김동연 경기지사, 추미애 의원, 이언주 의원, 김병주 의원, 양기대 전 의원, 염태영 의원, 한준호 의원, 강득구 의원. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

[민주]

[국힘]

큰사진보기 ▲국민의힘 경기도지사 후보군. 왼쪽은 김은혜 의원, 오른쪽은 유승민 전 의원. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

내년 지방선거가 8개월 앞으로 다가오면서 예년에 비해 무게감이 한층 올라간 경기도지사 선거 구도와 후보군 윤곽이 서서히 드러나고 있다.더불어민주당 소속 김동연 경기도지사가 있음에도 여러 명의 전현직 민주당 국회의원이 하마평에 올랐다는 게 현 구도 특징이다. 반면 국민의힘에서는 아직 유력한 출마 예상자를 찾기 힘든 상황이다.소수 정당으로 분류되는 진보당에서는 지난달 26~30일 권리당원 총투표를 통해 홍성규 수석대변인을 경기도지사 후보로 선출했다. 조국혁신당과 개혁신당 출마 예상자는 아직 보이지 않는다.경기도지사 선거 무게감이 격상한 이유는 대통령을 배출한 자리이기 때문이다.이재명 대통령 당선 이전 경기도지사 자리는 이인제·손학규·김문수·남경필 등 전임 지사들이 대선 본선이나 당내 경선에서 패배하면서 '대권 무덤'으로 일컬어졌다. 특히 이 대통령이 직전 대선에서 윤석열 후보에게 0.73%p 차이로 패하며 '대권 무덤'이란 속설에 무게가 실렸다. 하지만 지난 6월 대선에서 이 대통령이 당선하면서 반대로 대권의 등용문이 됐다.대권과의 연관성을 차치하더라도 경기도지사는 대한민국 인구 4분의 1이 넘는 해당하는 1372만 여 명(2025년 8월 기준) 경기도민 살림을 책임진다는 점에서 중요하다. 대한민국 인구는 2025년 9월 기준 약 5114만9000 명이다.민주당 후보 당선 가능성이 높게 점쳐지는 가장 큰 이유는 국민의힘 출신인 전직 대통령 윤석열씨의 불법 계엄으로 인한 국민 분노가 사그라지지 않은 시점에서 치르는 선거이기 때문이다. 지난 2022년 지방선거, 2024년 총선에서 모두 민주당이 승리했다는 점까지 고려하면 민주당 후보의 당선 가능성에 한층 더 무게가 실린다. 정계 일각에서 '민주당 경선이 본선'이라는 말이 나오기도 한다.최근 여론조사만 봐도 경기도에서는 민주당 지지도가 국민의힘에 비해 압도적으로 높다. <중부일보>가 여론조사업체 '데일리리서치'에 의뢰해 실시한 정당 지지도 조사에서 민주당은 43.4%로, 25.8%를 기록한 국민의힘보다 17.6%p 앞섰다. 이 조사는 지난달 28일부터 29일까지 이틀간 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 진행됐다(95% 신뢰수준에 오차범위 ±3.5%p)다. 기타 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.민주당에서는 김동연 현 경기도지사와 6선 추미애 의원, 이언주(3선)·김병주(재선)·강득구(재선)·한준호(재선) 의원, 3선 수원시장을 지낸 염태영 의원(초선)과 광명시장 및 국회의원 경력이 있는 양기대 전 의원이 오르내린다.김동연 지사의 최근 행보를 보면 재선 도전 의지가 강함을 알 수 있다. 지난 8월부터 민생경제 현장 투어가 목적인 '달달(달려간 곳마다 달라집니다)버스'를 타고 경기도 전역을 순회 중이다. 내년 지방선거를 염두에 둔 행보가 아니냐는 관측이 나온다.가장 많은 출마설이 도는 인물은 추미애 의원(하남갑)이다. 올초부터 출마설이 돌았고 경기도지사 선거와 관련한 여론조사에 빠짐없이 등장한다. 4성 장군 출신 김병주 의원(남양주을)은 방송과 유튜브 등에서 경기도지사 출마를 거론, 출마 의지를 공식화했다. 이번 추석 연휴에 경기 오산·의왕·안양 등 자신의 지역구가 아닌 지역에 명절 인사 현수막을 건 이언주 의원 출마도 유력하다.지난번 도지사 선거 당내 경선에 도전한 바 있는 염태영 의원(수원무)과 이 대통령 측근으로 분류되는 한준호 의원(고양을)도 경기도지사 선거 관련 여론조사에서 자주 등장한다. 강득구 의원(안양 만안)과 양기대 전 의원 출마설도 최근 들어 경기 지역 정계와 언론계를 중심으로 자주 언급된다.반면 국민의힘에는 이렇다 할 후보군이 없다. 지난번 경기도지사 선거에서 김동연 지사에게 패한 바 있는 김은혜 의원(분당을)과 당내 경선에서 김 의원에게 패해 본선에 진출하지 못한 유승민 전 의원 출마설이 돌고 있는 정도다. 나경원 의원(서울 동작을)과 안철수 의원(분당갑) 출마설이 돌았지만 최근 불출마 의사를 밝히면서 후보군에서 빠졌다.