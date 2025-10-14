[서산] 개심사 목조아미타여래좌상 국보 승격 추진 '고려 목조 불상 중 가장 완성도 높아'

큰사진보기 ▲서산시가 개심사 목조아미타여래좌상의 국보 승격을 추진한다. 서산시는 국보 추진을 위해 오는 17일 서산문화원에서 목조아미타여래좌상의 국보 승격을 위한 학술대회를 개최한다. ⓒ 서산시 관련사진보기

서산시가 개심사 목조아미타여래좌상(아래, 불상)의 국보 승격을 추진한다.개심사 목조아미타여래좌상은 고려시대 목조불상으로 뛰어난 예술성과 역사적 가치를 인정받아 왔다.서산시 누리집에 따르면 이 불상은 상의 형상이 단정하면서도 중후하며 알맞은 신체 비례를 보여 줄 뿐만 아니라 조각 기법도 매우 정교하고 세련되었다.또한, 아미타불상 중수는 현재까지 발견된 승재색의 불사 활동 관련 자료 중 가장 이른 시기의 것으로, 고려 후기 목조불상 가운데 최고(最古)의 작품일 가능성을 보여 주며, 조각적인 측면에서도 가장 완성도 높은 불상으로 평가된다.특히, 지난 2004년 발견된 복장물에서는 고려 충렬왕 6년(1280) 불사를 위해 보수한 기록으로 미루어, 불상의 제작연대가 중수 연대인 1280년보다 앞선 시기라고 추측한다.그래서일까. 지난 2009년 10월 보물로 지정되어 지금까지 내려오면서, 서산시는 국보 지정을 추진하게 된 것.서산시는 국보 추진을 위해 오는 17일 서산문화원에서 목조아미타여래좌상의 국보 승격을 위한 학술대회를 개최한다.앞서, 서산시는 지난 2023년에는 보존처리 과정에서 확인된 복장유물에 대한 가치를 조명하는 학술대회를 개최해 복장 기록물의 조사 분석 연구 성과를 발표하기도 했다.한국전통문화대학교 보존과학연구소와 함께 개최하는 이번 학술대회는 '서산 개심사 목조아미타여래좌상의 조성과 중수, 그리고 역사적 의미'를 주제로 열린다.학술대회는 한국전통문화대학교 이상옥 교수가 좌장으로 5명의 전문가가 각각 주제 발표에 나서 서산 개심사 목조아미타여래좌상의 조성 시기와 의의를 더욱 명확히 밝힐 예정이다.대한불교조계종 총무원 김추연씨는 '개심사 목조아미타여래좌상의 조성 시기'를, 부산시립박물관 정은우 관장은 '다리니 분석과 개심사 목조아미타여래좌상의 조성 시기'를 주제로 발표를 진행한다.해인사 팔만대장경연구원 신은제 상임연구원은 '개심사 목조아미타여래좌상의 중수와 충렬왕', 대한불교조계종 총무원 유대호 문화유산팀장은 '개심사 목조아미타여래좌상 목조 대좌의 특징과 조성 시기', 목재유산연구소 이광희 소장은 '개심사 목조아미타여래좌상의 수종 및 연대 분석' 등의 주제로 각각 발표가 이어진다.서산시는 이번 학술대회를 통해 개심사 목조아미타여래좌상의 국보 승격을 위한 학술적 기반을 다지기 위해, 그동안 축적된 연구 성과를 토대로 불상의 역사적·예술적 가치를 재조명할 계획이다.서산시 관계자는 14일 "학술대회에서는 불상과 복장 다라니, 대좌의 심화 연구와 함께 불상의 수종 및 조성 연대에 대한 과학적 분석 결과가 공개된다"면서 "서산시는 이번 학술대회가, 불상의 국보 승격 당위성을 입증하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.