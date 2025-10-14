'캄보디아 감금·납치 의심' 신고 부산서도 2건

큰사진보기 ▲잇따르는 캄보디아 납치 감금 신고조현 외교부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 캄보디아 내 한국인 범죄 피해와 관련해 더불어민주당 윤후덕 의원의 질의를 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

캄보디아로 출국한 뒤 실종됐다는 신고가 전국에서 이어지는 가운데, 부산에서도 50대·20대 남성이 구조를 요청했다는 신고가 접수된 상황이다. 부산경찰청은 "현재 2건의 관련 신고가 들어와 외교당국의 협조를 거쳐 소재 파악, 범죄 관련 여부를 확인하고 있다"라고 14일 밝혔다.경찰에 따르면, 50대 남성 ㄱ씨는 지난 5월 일자리를 위해 캄보디아로 간다고 말한 뒤 보름 만에 연락이 끊긴 것으로 알려졌다. ㄱ씨의 가족은 "캄보디아의 한 건물에 감금돼 있다는 구조 요청을 받았다"라며 이달 초 신고를 접수했다.20대 남성 ㄴ씨의 경우는 사회관계망서비스를 통해 납치 이야기를 들은 지인이 경찰에 신고한 사례다. 부산경찰청은 출입국 기록을 통해 이들이 베트남으로 간 것을 확인했지만, 최종적인 목적지가 캄보디아인지는 아직 파악하지 못했다.경찰 관계자는 "캄보디아 대사관 쪽에 소재 확인을 요청해놓은 상태지만, 이런 신고가 많이 들어와 있어 시간이 다소 걸릴 것으로 보인다. 일단 실종 신고된 이들의 국내 행적부터 살펴볼 예정"이라고 말했다.캄보디아 납치·의심 신고는 "현지 박람회에 다녀오겠다"라며 출국했다가 지난 8월 깜폿 보코산 인근에서 숨진 채 발견된 경북 예천 출신 20대 대학생 사건을 계기로 잇따르는 모양새다. "캄보디아로 간 이들의 연락이 두절됐다"라는 신고가 경북·충북·강원·광주·대구 등 곳곳에서 들어와 경찰에 비상이 걸렸다.정부와 국회 차원의 대처도 이루어지고 있다. 이재명 대통령이 '총력대응'을 지시하자 국가안보실은 캄보디아 한국인 범죄 대응 전담반 회의를 열었다. 외교부는 프놈펜 등에 대한 여행 경보를 2.5단계로 상향 조정했고, 주한 캄보디아 대사를 초치해 강한 유감을 표시했다. 국회 외교통일위원회는 22일 캄보디아 외교공관 국정감사에서 범죄 현황과 예방 체계 등을 직접 점검한다.