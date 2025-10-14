전남대 로스쿨, 올해 신임 법관 8명·검사 5명 배출

큰사진보기 ▲전남대학교 법학전문대학원(로스쿨) 전경. ⓒ 전남대학교 관련사진보기

전남대학교 법학전문대학원(로스쿨)은 올해 신임 법관 8명, 검사 5명, 재판연구원 22명을 배출했다고 14일 밝혔다. 신임 법관은 법조일원화 정책에 따라 법조경력 5년 이상의 법률가 중에서 선발됐다.지난 9월 임명된 신임 법관은 사법연수원 출신 21명과 법학전문대학원 출신 132명으로 구성됐으며, 이 가운데 전남대 로스쿨 출신 8명이 포함됐다. 이들은 사법연수원에서 5개월간 신임 법관 연수를 받은 뒤 내년 3월부터 전국 각급 법원에 배치될 예정이다.전남대 로스쿨은 2026년 신규 검사 임용시험에도 5명이 최종 합격했다. 또한 전국 고등법원 권역별로 진행된 2026년 재판연구원 신규 임용시험에도 재학생 22명이 최종 합격했다. 권역별 합격자는 ▲서울 6명 ▲수원 3명 ▲대전 3명 ▲부산 1명 ▲광주 9명이다.재판연구원은 사건의 심리 및 재판 관련 조사·연구를 담당하며 법원 재판업무를 지원하는 법률전문가로, 향후 경력 법관 임용의 주요 후보군으로 꼽힌다.정훈 전남대 법학전문대학원장은 "공직 임용을 전담하는 전문지도교수제도를 활성화해 학생들의 진로를 체계적으로 지원해왔다"며 "학생들의 노력에 교수진의 헌신이 더해진 결과"라고 밝혔다.광주·전남 유일의 로스쿨인 전남대학교 법학전문대학원은 2012년 1기 졸업생 배출 이후 현재까지 법조경력 법관 35명, 검사 27명, 재판연구원 119명, 대법원 재판연구관 1명을 배출했다.