'금거북' 이배용 전 위원장 불출석..."본인 이어 변호인 잠적"

큰사진보기 ▲이배용 국가교육위원장이 지난 6월30일 서울 종로구 정부서울청사 별관 국제회의실에서 열린 제2기 국가교육과정 전문위원회 위촉식 및 1차 회의에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영호 교육위원장이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 국정감사에서 증인으로 불출석한 이배용 전 교육위원장, 김지용 학교법인 국민학원 이사장, 설민식 한경국립대 교수, 주명건 세종대 명예이사장에 대한 동행명령장 발부 건을 의결하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

전직 대통령 윤석열씨 부인 김건희씨에게 '금거북'을 선물해 매관매직 혐의로 수사를 받는 이배용 전 국가교육위원장이 14일 열린 국회 교육위 국정감사 증인으로 나오지 않았다. 증인 출석 요구서에 이어 출석 등기송달도 수령하지 않는 방식으로 불출석한 것. 그러자 국감장에서는 "이배용 본인에 이어 변호인도 잠적했다"라는 비판이 이어졌다.이날 오전 고민정 더불어민주당 의원(여당 간사)은 "악랄한 사람은 이배용 전 국가교육위원장이다. 이 위원장은 아예 불출석 사유서도 제출하지 않았다. 장관급 인사였다면 국가의 시스템에 대해 최소한의 존중은 있어야 하는 것 아니냐"라면서 "(증인 출석 요구서 전달을 위해) 직접 자택도 방문했는데 사람이 없었다. 등기송달도 했는데 받지 않았다"고 짚었다. 그러면서 "이제는 (이배용 전 위원장의) 변호인도 잠적했다. 변호인도 연락이 안 된다"고 꼬집었다.이어 고 의원은 "이씨는 오늘(14일) 불출석한 세 사람보다도 훨씬 더 국회를 무시하고 기만한 것"이라면서 "불출석한 네 사람에 대해서는 동행명령장을 발부하는 것이 필요하다"고 요청했다.이날 국감 증인으로 불출석한 인사는 이 전 위원장 말고도 김지용 국민학원 이사장(김건희 논문 검증 의혹 관련), 설민신 전 한경국립대 교수(김건희 논문 대필 의혹 관련), 주명건 세종대 명예이사장(세종호텔 노사분규 관련)등이다. 이들이 낸 불출석 사유는 모두 '요양과 치료, 의료기관 검진' 등이다. 불출석 4명 모두 여당이 요구한 증인들이다.이와 관련, 김영호 교육위원장(더불어민주당)은 "지난 윤석열 정부에서 김건희 조력자들은 아무도 참석하지 않았다"면서 "이배용 전 위원장은 교육계 원로로서 불출석 사유서조차 안 낸 것은 참으로 큰 유감이다. 출석은 의무인데 모든 수단과 방법을 다 동원해서 이분들에 대한 처벌을 하겠다"고 강조했다.반면, 조정훈 국민의힘 의원(야당 간사)은 "이배용 전 위원장에 대해서는 (증인 출석 요구서가) 송달이 안 됐다고 들었다"면서 "불송달된 상태에서는 출석 의무가 없는 것으로 알고 있다. 동행명령장을 발부하겠다면 저희(국민의힘 의원들)는 기권할 것"이라고 반박했다.결국, 김영호 위원장은 불출석 4명에 대한 동행명령장 안건을 표결에 부쳐 더불어민주당 의원과 강경숙 조국혁신당 의원의 동의를 받아 동행명령장을 발부했다. 이때 국민의힘 의원들은 기권했다.