"진짜 복수를 해야지 안되겠네" 국감장에 울려퍼진 김건희 음성

노종면 더불어민주당 의원이 14일 오전 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 YTN이 김건희씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내) 허위 이력에 대해 취재할 때 확보된 녹취 음성을 공개하며 "YTN의 사영화, YTN을 팔아넘긴 본질은 사적인 복수심이 맞다고 생각한다"라고 말했다.

"진짜 나도 복수를 해야지 안 되겠네"

"나도 기자님 한번 파볼까"

▲김건희 녹취 공개한 노종면 "YTN 매각, 김건희 복수심 때문" 유성호 관련영상보기

전직 대통령 윤석열씨 부인 김건희씨가 지난 2021년 대선 당시 자신의 이력 위조 정황을 취재하던 YTN 기자에게 말한 녹취록이 공개됐다.노종면 더불어민주당 의원은 14일 방송통신미디어위원회 국회 국정감사에서 지난 2021년 김건희씨의 음성이 담긴 녹취를 공개했다. 해당 녹취는 지난 2021년 12월 13일 YTN 취재기자가 김건희씨에게 학력 위조 정황을 취재하면서 확보됐다. 관련 보도 후 2021년 12월 26일 김건희씨는 기자회견을 열고 대국민사과를 했다.공개된 녹취를 들어보면, 김건희씨는 취재 기자에게 "말꼬리 잡고 늘어지지 마시고요, 내가 이래서 기자들을 못믿는거야...이 기자는 저한테 악의적으로만 쓰려고 노력하시는 분이네, 나한테 지금 협박하는 거예요 지금"이라고 했다. 내내 흥분을 감추지 못하는 목소리였다. 김씨는 이어 "내가 공무원입니까? 내가 공인입니까? 근데 내가 그렇게까지 검증 받아야 돼요? 진짜 너무 억울해요"라고 했다.취재가 계속되자 김씨는 기자에게 "진짜 나도 복수를 해야지 안되겠네"라고 말했다. 또 "다 파볼까, 기자님은 (잘못한 거 없나) 다 파볼까 한번, 나도 한번 그러면은 잘못한 거 없나"라며 "조금 이력서 돋보이기 위해 낸 거고 이걸 무슨 범죄나 굉장히 부도덕한 그런 걸로 몰면 안 되죠"라고도 했다.노 의원은 "김건희는 복수심을 불태웠고 결국 YTN을 팔아 넘기게 공기관을 압박하고 여당 의원을 동원하고 자본을 줄세워서 결국 팔아 넘겼다"고 주장했다.실제 윤석열 정권에서 YTN은 대주주가 공기업에서 유진기업으로 바뀌었다. 지난해 방송통신위원회는 위법적 2인 체제에서 대주주변경을 승인했고, 대주주가 바뀐 직후 취임한 김백 YTN 사장은 김건희 검증 보도 등에 대해 '대국민사과'를 했다.노 의원은 "YTN 사영화는 김건희가 아무리 복수심을 불태웠다 하더라도, 그리고 아무리 돈 많은 자본들이 침을 질질 흘렸다 하더라도 방통위가 판을 깔아 주지 않으면 실행할 수 없는 절차"라면서 "이것을 바로잡는 과정, 정상화하는 과정에 새롭게 출범하는 방미통의 역할이 매우 중요하다"고 강조했다.