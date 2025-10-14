메뉴 건너뛰기

국감 증언거부·위증 질타한 이 대통령, '묵묵부답' 조희대 겨냥?

정치

25.10.14 12:29최종 업데이트 25.10.14 12:29

"우리 식구라도 마찬가지, 이건 국가 기강 문제"... 행안부·법무부에 증감법 위반 사건 수사 현황 보고 지시

이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.10.14 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 14일 "국민을 대표하는 국회의원들에게 법률에 의해서 진실을 말해야 될 사람들이 (증언을) 거부한다든지, 가서 대놓고 뻔뻔하게 거짓말한다든지 이런 일을 절대 허용하면 안 된다고 생각한다"고 밝혔다.

특히 국회에서의 증언 거부 및 위증 행위가 반복되는 이유 중 하나로 관련해 고발되더라도 제대로 된 조사나 처분을 받지 않은 것 때문이라면서 행정안전부 및 법무부에 관련 사건 수사 및 처분 현황을 조사해 보고하라고 주문했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 "작년부터 국회에서 증언을 요구하면 되도 않는 일로 거부하고, 거짓말하는 일이 계속 반복되고 있는데 그러면 안 된다"라며 이러한 입장을 밝혔다. 또한 "(국회에서의 증언 거부 및 위증은) 우리 식구들이라 할지라도 마찬가지다. 그러면 안 된다. 국가의 기강 문제"라고도 강조했다.

조희대 대법원장이 지난 13일 국회 법제사법위원회의 국정감사장에서 여당 의원들의 질의에도 답변을 거부했던 상황을 다시 떠올리게 하는 지적이었다.

"검찰·경찰, 위증 고발 사건 내버려두니깐 계속 그러는 것"

무엇보다 이 대통령은 위증 등에 따른 '국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률(이하 증감법)' 위반 고발 사건을 검찰·경찰에서 제대로 처리 안 한 것이 문제의 원인 아니냐고 따졌다.

"나쁜 짓을 했으면 상응하는 대가를 치르게 해야 질서 유지가 된다"며 "위증 사건 고발을 내가 알기론 수없이 해도 왜 수사를 안 하나. 내버려두니깐 계속 그러는 것(증언 거부 및 위증) 아니냐"는 것.

이에 대해 이 대통령은 "검찰·경찰이 질서의 최후 유지자들이라서 권한과 권리를 줬는데 그 (권한) 행사를 제대로 안 하거나 그 권력을 이용해 애먼 사람을 잡거나 하면 그게 시중폭력배보다 더 나쁜 짓 아니냐"고 되물었다.

또 "사람 잡아 감금하는 것과 엉터리로 수사·재판해서 (죄) 없는 사람 감옥에 잡아 넣는 것 중 어느 게 더 나쁘나"라며 "국민이 준 권력을 하는 게 더 나쁜 것이다. 사건을 덮는 것도 마찬가지다. 나쁜 짓을 했으면 대가를 치르게 해야 질서 유지가 된다"고 했다.

이 대통령은 그러면서 행안부·법무부에 위증 고발 사건 수사 상황을 파악하라고 주문했다. 이 대통령은 "고발은 언제 됐고 처분은 어떻게 했는지, 어떻게 빨리 처리할지 등을 알아봐 달라"며 "배고파서 계란 한판 훔친 사람을 잡는 것보다 이런 사건을 바로 잡는 게 훨씬 더 중요하다"고 강조했다.

국무위원들을 향해서도 "말도 안 되는 이유로 출석 거부하고 그러면 안 된다. 거짓말하고 그러면 안 된다. 아예 거짓말 할 일을 하면 안 된다"고 강조했다. 아울러 "공직자들은 권한이 주어져 있기 때문에 그 권한을 행사하고 그에 대한 책임을 지고 그 결과로 국민에게 말하는 것이다. 권한을 가진 공직자가 뭐 그리 말이 많나"라고 덧붙였다.

천대엽 법원행정처장이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 왼쪽은 조희대 대법원장.
천대엽 법원행정처장이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 왼쪽은 조희대 대법원장. ⓒ 남소연

"국감은 행정부·사법부에 대한 견제 활동, 헌법이 정한 국회의 의무이자 권한"

한편 이 대통령은 이날 모두발언에서 국회 국정감사에 대한 정부의 적극적 협조를 재차 강조하기도 했다.

이 대통령은 많은 부처 장관들이 국감 참석 차 국무회의에 참석하지 못한 것을 거론하면서 "국회가 여러 가지 일들을 하지만 정기국회의 국감은 제일 중요한 일 중 하나"라고 말했다.

이어 "국회가 국민을 대신해서 하는 국정의 감시, 행정부·사법부에 대한 견제 활동, 이것은 헌법이 정한 국회의 의무이고 권한"이라며 "우리 정부도 적극적으로 국회의 국정감사 업무에 협조하시기 바란다"고 했다.

참고로 이 대통령은 사흘 연속 국감에 대한 적극 협조를 당부하고 있다.

지난 12일 전 부처를 대상으로 여야 구분 없이 국감에 적극 협조하고 시정가능한 것은 즉시 조치하라고 지시했고, 지난 13일엔 수석보좌관회의를 주재하면서 "혹여라도 왜곡되거나 오해가 있는 부분들은 적절하게 잘 소명하되 낮은 자세로 국민의 대표인 국회 국정감사에 적극적으로, 능동적으로 임하도록 다시 한 번 부탁한다"고 밝힌 바 있다.

