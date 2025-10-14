온라인 암표 5년 새 41배 폭증…제재는 고작 4~5%

큰사진보기 ▲민형배 더불어민주당 의원. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

프로스포츠 온라인 암표 의심 사례가 최근 5년 새 41배 폭증했으나 정부의 제재는 미미한 것으로 나타났다.14일 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 민형배(광주광역시 광산을) 의원이 문화체육관광부로부터 제출받은 자료에 따르면, 프로스포츠 온라인 암표 의심 사례 건수는 2020년 6237건에서 2025년 25만9334건으로 5년 새 약 41배가 늘었다.올해 집계 시점이 8월 말인 점을 고려하면 연말까지 더 늘어날 것으로 예상된다.플랫폼별 온라인 암표 신고 현황을 살펴보면, 올해 들어 '티켓베이' 쏠림이 두드러졌다. 2021년부터 2024년까지 중고나라 신고가 가장 많았으나, 2025년 전체 신고 건수 3만2013건 중 2만5188건(78.7%)이 '티켓베이'였다.그러나 제재는 제자리걸음이다. 지난해 신고 2만1442건 중 예매 취소·경고 조치는 989건(4.6%), 올해는 3만2013건 중 1875건(5.9%)에 그쳤다.법제도 상의 빈틈이 온라인 암표 급증과 미미한 제재의 원인으로 지목된다.현행 국민체육진흥법은 '매크로 프로그램을 이용한 부정 판매'와 '구매가 초과 재판매'만 금지한다.이에 개인 간 웃돈 거래나 트위터 등 사회관계망서비스(SNS) 상의 신종 암표 거래에 대해서는 플랫폼별 조치 건수 등 체계적 파악과 제재가 이뤄지지 않고 있다.문화체육관광부는 프로스포츠 온라인 암표 의심 사례 건수가 급증한 이유를 집계 방식의 변화 때문이라고 분석했다. 한국프로스포츠협회의 암표신고센터 모니터링이 2024년까지 수작업 중심이었으나, 올해부터 자동화 툴을 보유한 외부 용역 도입으로 수집 건수가 대폭 늘었다는 것이다.제재가 어려운 점에 대해서는 좌석번호가 확인되는 게시물만 조치 대상에 포함돼 좌석번호를 숨길 때는 대응이 어렵다고 설명했다.이에 대해 민 의원은 "암표는 관람권을 가격 경쟁의 대상으로 전락시켜 불평등을 키우는 민생범죄"라며 "SNS 등을 통해 진화하는 신종 수법을 차단할 제도적 장치를 서둘러 마련해야 한다"고 강조했다.