"인권유린에 투자강요까지"... 울산서 '트럼프 방한 반대' 목소리

큰사진보기 ▲울산지역 노동, 정당, 시민사회단체가 14일 울산시청 프레스센터에서 트럼프 방한 반대 기자회견 진행하고 있다. ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기

AD

자동차와 조선이 주력산업으로 미국과의 관세협상에 큰 영향을 받는 울산광역시에서 APEC 정상회의 때 미국 대통령 트럼프 방한을 반대하는 목소리가 커지고 있다. 정상회담이 열리는 경북 경주는 울산과 인접해 있다.최근 들어 진보당과 금속노조에서 1인 시위로 트럼프 방한을 외쳐오던 목소리가 점차 울산지역 노동계와 정당, 시민사회단체로 확산되고 있다.시민사회단체와 노동계, 정당은 14일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "노동자 불법체포, 인권유린, 약탈적 관세협박 투자강요를 하는 트럼프 방한을 반대한다"고 밝혔다.이날 기자회견에 동참한 단체는 교육희망울산학부모회, 다시만난청년, 동구주민회, 민주노총 울산지역본부, 민주화운동동지회울산지부, 바꾸자울산포럼, 북구주민회, 울산4.16기억행동, 울산대학교민주동문회, 울산민예총, 울산민족문제연구소, 울산민중행동, 울산새생명교회, 울산여성회, 울산인권운동연대, 울산진보연대, 울산촛불행동, 울산평화너머, 울산평화연대, 울산환경운동연합, 울주군주민회, 정책과비전포럼, 진보당 울산시당, 평화통일교육센터, 한반도평화와번영을위한협력 등이다.이들은 "지금 국제관계를 파탄으로 몰아가고 있는 것은 미국과 트럼프"라며 "세계경찰을 자처하며 국제평화와 인권을 말하던 미국은 이제 없으며 한 손에는 관세, 다른 한 손은 안보로 경제를 강탈하고 무기 강매를 종용하는 국제 깡패 국가 미국과 트럼프만 있을 뿐"이라고 밝혔다.그러면서 "미국과 트럼프는 상호 관세 협상이라고 하지만 실제로는 자신의 패권을 이용하여 동맹국을 비롯한 다른 나라의 경제를 약탈하고 있을 뿐"이라며 "마치 깡패나 강도가 몽둥이나 흉기를 들고 계약서를 작성하자는 것과 다를 것이 하나도 없다"라고 지적했다.이어 "오로지 미국에게만 일방적 이익이 되는 협상과 거래를 우리는 왜 해야 하는가"라고 묻고 "임기 3년 남짓 남아있는 트럼프에게 일방적으로 끌려다닐 필요는 전혀 없다"며 현재 트럼프의 관세정책이 미국에서 조차 거부되고 있는 사례들을 들었다.사례에 따르면 미국의 오리건주 등 12개 주 정부는 트럼프 행정부의 상호관세 무효 소송을 제기했고, 1심과 2심 법원은 트럼프의 관세협박은 직권남용으로 판단으며 오는 18일 트럼프를 반대하는 '노킹스' 행진을 미국의 50개 주 2000여 곳에서 계획하고 있다.울산 시민사회단체 등은 "2025 APEC 정상회의의 공식 주제는 '우리가 만들어가는 지속가능한 내일'이며, 중점과제는 '연결·혁신·번영'인데 트럼프는 결코 이번 정상회의 주제와 중점과제에 어울리는 사람이 아니다"라며 "트럼프가 대한민국에 오는 이유는 오직 하나, 자신의 일방적인 관세정책을 관철하는 것이며, 이에 따른 대미 투자금을 확정짓고 수금하러 오는 것 뿐"이라고 주장했다.이어 "이런 트럼프의 방한은 대한민국의 국격을 손상시키고 2025 APEC 정상회의를 망칠 뿐"이라며 "윤석열의 내란을 막아낸 울산시민과 울산지역의 노동, 정당, 시민사회단체는 약탈적 관세협박과 투자를 강요하는 트럼프의 방한을 강력히 반대한다"고 거듭 천명했다.이들은 "앞으로 한국인 노동자 강제구금 인권침해에 대한 공식 사과와 대미 투자계획 철회를 촉구하는 서명운동을 전개하고 빛의 광장을 다시 열 것"이라며 "자주국가 대한민국을 지키기 위해 트럼프를 반대하는 집회와 행진을 이어갈 것"이라는 계획을 밝혔다.또한 "트럼프의 방한을 반대하는 현수막 거리 조성으로 울산시민들과 함께 트럼프 방한 반대의 의지를 천명할 것"이라고 밝혔다.