"조희대, 유리한 답만 하고 떠나" 다시 벼르는 민주당

조희대 대법원장이 13일 국정감사에 출석해 대선개입 의혹 관련 더불어민주당의 질의를 받았으나 침묵한 가운데, 민주당 의원들은 다음 날 일제히 "자신에 유리한 답만 하고 갔다"고 비판했다.
국회 법제사법위원회 소속으로 전날 조 대법원장에게 날 선 질의를 했던 서영교 민주당 의원은 14일 오전 'SBS 김태현의 정치쇼'에 출연해 "조 대법원장은 (오래) 묵묵부답으로 답변을 하지 않았다", "답변이 두루뭉술했다"라며 침묵한 대법원장 태도를 문제 삼았다.
서 의원은 이날 라디오에서 "어제는 제일 중요한 게 조희대 대법원장이었다, 왜냐하면 이재명 대선후보 자격을 박탈하려고 했다는 대선개입 의혹이 아주 중요하게 실제 파기환송이라고 하는 사건으로 있었기 때문"이라며 "윤석열, 한덕수 등과 만난 정황을 제가 물었는데 이에 대해서는 사적인 만남이 없었다고 했다", "대법원장이 답변을 마지막으로 미뤄서 자기 말만 하고 끝났으나, (진실은) 서서히 밝혀질 것"이라 말했다. 서 의원의 말이다.
"어제는 시작이었습니다. 대법원장이 마지막에 답변했지만 답변은 두루뭉술했고, 그래서 내란에 관한 연장이 어디까지 되어 있는지 (더 밝혀야 합니다). 내일도 현장국감이 있고요. 서서히 밝혀지게 될 것입니다."
한덕수 회동 부인한 대법원장 "사적인 만남 가진 적 없다"
조 대법원장은 전날 국회에 출석했으나, 짧은 모두발언 뒤 85분 내내 침묵으로 일관하다가 자리를 떠났다. 이후 같은 날 밤 11시 40분께 국정감사장에 모습을 드러낸 뒤 마지막에 짧게 마무리 발언을 통해 "저는 일부 위원님들의 질의에 언급된 사람들과 일절 사적인 만남을 가지거나 해당 사건에 대한 대화나 언급을 한 사실이 없었다는 점을 다시 한 번 분명하게 말씀드린다"라고 말했다. 사건 처리 직전 당시 한덕수 총리를 만난 적이 없다고 반박한 것(관련 기사: 자정 직전 나타난 조희대, "사퇴" 질문에 또 침묵 https://omn.kr/2fmk7
).
다만 그는 민주당이 문제 삼는 '유죄취지 파기환송'(5월 1일 당시 이재명 후보의 공직선거법 위반 혐의 사건을 이례적으로 빠르게 파기환송)에 대해, "개인적으로는 이와 관련된 불신을 해소하고 싶은 마음이 들기도 한다"면서도 답할 수 없다고 했다. "재판 심리와 판결 성립, 판결 선고 경위 등 사항은, 사법권 독립을 규정한 「대한민국헌법」 제103조 및 합의의 비공개를 규정한 「법원조직법」 제65조 등에 따라 밝힐 수 없는 사항"이라는 게 조 대법원장의 항변이다.
그러나 박수현 민주당 수석대변인 또한 14일 오전 'CBS 김현정의 뉴스쇼'에 출연해 해당 절차에 대한 해명이 필요하다고 강조했다. 박 대변인은 "윤석열 내란수괴의 신속한 재판과 석방 되는 일이 없게 하겠다는 약속, 또 하나 이재명 대통령의 공직선거법 상고심, (소위) '번갯불 파기환송'이 도대체 어떻게 된 건지 알고 싶어하는 국민이 많은데 조 대법원장은 그 답변은 피해 갔다"며 위 두 사항이 "본질적 질문"이라고 강조했다. 그는 "내일 다시 국감이 이뤄진다면 이 두 가지에 대해선 분명히 하는 그런 국감이 되길 바란다"고도 덧붙였다.
국민의힘은 이런 민주당의 행태가 "사법부 압박" "사법권 침해"라며 비판하고 있다. 국회 법사위 소속 신동욱 국민의힘 의원은 같은날 'YTN 라디오 김영수의 더 인터뷰'에서 "이것 자체가 대법원에 대한 심각한 압박", "대법원장은 인사말을 하러 나온 사람일 뿐인데, 그 사람을 붙잡아 놓고 못 가게 한 거다. 그래서 사실상 감금"이라며 "대법원을 본인 입맛에 맞는 대법원으로 바꾸겠다는 이런 반지성적인 행태는 앞으로 역사가, 국민이 이를 평가하실 것"이라고 목소리를 높였다.