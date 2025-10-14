"조희대, 유리한 답만 하고 떠나" 다시 벼르는 민주당

▲서영교, 불출석한 조희대 대법원장 의견서 "'복붙'수준"서영교 더불어민주당 의원이 30일 국회 법제사법위원회에서 열린 조희대 대법원장 대선개입 의혹 관련 긴급 현안 청문회에서 조희대 대법원장이 제출한 의견서를 보여주며 지난 번 청문회 출석 요구 당시 제출했던 의견서와 흡사하다며 함께 보여주고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기