큰사진보기 ▲진주시, 초소형 인공위성 ‘진주샛-2’ 개발 본궤도 - 진주샛-1B 독일 엑소런치 최종점검. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시, 초소형 인공위성 ‘진주샛-2’ 개발 본궤도 - 진주샛 원비(JINJUSat-1B) 실물모형. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시 초소형 인공위성인 ‘진주샛-1B’이 촬영한 한반도 모습. ⓒ 진주시청 관련사진보기

전국 지방자치단체 최초로 초소형 인공위성인 '진주샛-1B'를 발사해 성공했던 경남 진주시는 진양호와 남해안의 해수온 변화 탐지 등 기능을 탑재한 두 번째 위성인 '진주샛-2'를 개발 추진한다고 14일 밝혔다.진주시는 지난 9월 26일 한국산업기술시험원(KTL) 우주부품시험센터에서 '진주샛-2'의 예비설계 검토회의(PDR, Preliminary Design Review)를 개최했다고 밝혔다.검토회의에는 한국산업기술시험원, 경상국립대 등 개발 주체와 국내 우주분야 전문가들이 참여했고, '진주샛-2'의 '탑재체'와 '본체' 시스템의 예비설계안을 검토했다.'진주샛-1B'는 지난 3월 15일 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 성공적으로 발사됐다.이 위성에 대해 진주시는 "대한민국 우주산업의 새로운 이정표를 세웠다"라며 "전국 지자체 최초의 위성이라는 타이틀을 넘어 현재까지도 성공적으로 임무를 수행하며 지자체의 위성활용 가능성을 입증하고 있다"라고 설명했다.'진주샛-1B'은 여러 성과를 거두고 있다. 진주시는 "당초 3개월 임무를 목표로 했다가 발사 후 6개월이 지난 현재까지도 하루 4회 KTL 지상국과 안정적으로 교신하며 정상적으로 작동하고 있어 기대수명을 2배 이상 넘어서고 있다"라며 "지금까지 400건 이상의 임무 데이터를 수신하는 등 기대 이상의 성과를 거두고 있는 것으로 나타났다"라고 밝혔다.진주시는 "'진주샛-1B'의 성공신화를 잇는 '진주샛-2'는 총 50억 원의 사업비가 투입돼 오는 2027년 하반기 발사를 목표로 개발을 진행하고 있다"라며 "'6U'급 규모로 제작되는 이 위성은 한층 더 고도화된 임무를 수행하게 된다"라고 밝혔다.'진주샛-2'는 국내 최초로 해수온과 해색을 동시에 탐지할 수 있는 센서를 탑재해 경남지역 연근해와 진양호의 수온변화와 함께, 녹·적조현상과 해양환경 등을 감시하는 임무를 맡게 된다.진주시는 "위성 개발과 핵심 기반 구축을 양대 축으로, 명실상부한 '우주산업 선도도시'로의 도약을 가속화하고 있다"라고 밝혔다.조규일 시장은 "'진주샛-1B'의 성공적인 운용 경험은 후속 위성 개발의 소중한 자산이 되고 있다"면서 "'진주샛-2'의 성공적인 개발을 통해 위성 제작 역량을 강화하고, 확보된 데이터를 바탕으로 위성활용 산업을 육성해 진주시가 대한민국 우주항공산업의 전주기를 아우르는 핵심 도시로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.