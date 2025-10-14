"500일 앞으로! 논산 딸기, 세계 시장 정조준"

큰사진보기 ▲백성현 논산시장을 비롯해 조용훈 논산시의회 의장, 김종욱·민병춘·허명숙 시의원, 이존관 엑스포 사무총장, 김정환 농협중앙회 논산시지부장, 김기범 농협운영협의회장, 지역 농민단체 대표 등이 시청 현관 앞 ‘D-500일’ 현판 뒤에서 2027 논산세계딸기산업엑스포의 성공 개최를 다짐하며 화이팅을 외치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시가 14일 오전 시청 현관 앞에서 '2027 논산세계딸기산업엑스포' D-500일 현판식을 열고 성공적인 개최를 향한 의지를 다졌다.이날 행사에는 백성현 논산시장을 비롯해 조용훈 논산시의회 의장, 김종욱·민병춘·허명숙 시의원, 이존관 엑스포 사무총장, 김정환 농협중앙회 논산시지부장, 김기범 농협운영협의회장, 지역 농민단체 대표 등이 참석해 엑스포 준비 상황을 점검하고 각오를 다졌다.백성현 시장은 "논산 딸기는 이제 대한민국을 넘어 세계 시장과 경쟁할 때"라며 "딸기를 비롯한 논산 농산물의 품격을 높이고, 세계 속에서 논산의 이름을 알릴 절호의 기회가 바로 이번 엑스포"라고 말했다.그는 이어 "딸기 매출이 2300억 원에서 2800억 원으로 늘어난 것은 농민들의 땀과 노력이 만든 성과"라며 "세계 딸기 시장은 향후 3조 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 그 중심에 논산이 설 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 강조했다.행사장에서는 AI 기반의 시정 안내 키오스크 시연 행사도 함께 진행됐다.참석자들이 음성으로 엑스포 관련 질문을 하면, 화면 속 가상 공무원 모델이 즉시 답변하는 장면이 눈길을 끌었다. 해당 시스템은 앞으로 시청 현관에 상시 설치돼 시민 누구나 딸기엑스포와 시정 정보를 실시간으로 확인할 수 있도록 운영될 예정이다.조용훈 논산시의회 의장은 "딸기엑스포가 처음 제안됐을 때는 가능할지 반신반의했지만, 공직자 한 분 한 분의 열정과 농민들의 헌신이 오늘의 자리를 만들었다"며 "시의회에서도 성공적인 개최를 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.2027 논산세계딸기산업엑스포는 'K-베리, 스마트한 농업, 건강한 미래'를 주제로, 딸기산업의 글로벌화와 고부가가치 창출을 목표로 개최된다.행사는 2027년 2월 26일부터 3월 21일까지 24일간, 논산 시민가족공원·시민운동장·딸기향농촌테마공원 일원에서 열린다.이번 엑스포는 세계 딸기 산업의 흐름을 선도할 농업·식품산업형 국제행사로, 생산과 가공, 유통, 관광까지 전후방 산업 전반을 아우르는 융복합 박람회로 기획됐다.또한 스마트팜, 드론, AI, 빅데이터 등 최첨단 농업기술을 선보이는 한편, 체험 콘텐츠, 수출상담회, 국제 세미나 등 산업과 문화가 공존하는 새로운 형태의 엑스포 모델을 제시할 예정이다.백성현 시장은 "D-500 현판은 단순한 상징물이 아니라 논산이 세계로 향하는 카운트다운의 출발점"이라며 "남은 기간 긴장감을 갖고 철저히 준비해 세계인의 주목을 받는 산업엑스포로 완성하겠다"고 말했다.이날 시청 현관에 내걸린 붉은색 현판은 논산의 미래를 향한 각오를 상징하듯 빛났으며, 현장을 찾은 한 시민은 "딸기만이 아니라 논산 전체가 세계로 뻗어가는 느낌"이라며 기대감을 전했다.