통일부 "조직·기능 정상화", 남북회담본부 복원

구병삼 통일부 대변인이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 정례브리핑을 하고 있다. 2025.10.13

윤석열 정부가 '대북지원부'라고 비판하며 대폭 축소했던 통일부의 회담·교류협력 조직 및 기능이 다시 복원된다.통일부는 14일, 남북회담본부를 복원하고 평화교류실·평화협력지구추진단을 신설하는 내용을 주요 골자로 한 조직개편 추진방안을 공개했다.통일부는 "2023년 9월 남북 대화 및 교류협력 전담 부서 폐지로 통일부의 핵심 기능·역할이 사실상 형해화됐다"면서 "대화·교류 기능을 회복해 통일부의 정상화를 추진하겠다"고 밝혔다.윤석열 정부는 통일부가 가진 고유 기능이었던 회담·교류·개성공단·출입 담담 부서를 '남북관계관리단'으로 축소·통폐합하면서 직원 규모도 617명에서 536명으로 감축한 바 있다.통일부는 우선 남북관계관리단을 폐지하고 조직을 신설해 남북관계관리단의 기능을 나눌 계획이다. 기존 남북관계관리단의 대화·연락·출입 기능은 복원된 남북회담본부가 담당하게 된다.남북회담본부는 회담기획부장 및 5과(정치군사회담과, 경제인도회담과, 회담지원과, 회담운영연락과, 출입관리과)로 구성되어 남북회담 대책 수립, 남북회담 운영, 남북 연락채널 복원·가동, 남북 출입 관리 등의 기능을 수행한다.교류협력 기능을 맡을 평화교류실도 복원된다. 평화교류실은 평화경제기획관과 6개 과(평화교류총괄과, 평화경제·제재대응과, 남북경제협력과, 접경협력과, 인도지원과, 기후환경협력과)로 구성돼 한반도 평화경제 미래비전 수립·이행, 경제협력 재개, 제재문제 대응 등을 담당한다.평화협력지구추진단도 복원된다. 평화협력지구추진단은 2과(평화협력지구기획과, 개성공업지구지원과)로 구성돼 개성공단의 발전적 정상화, 평화경제특구 조성, 평화협력지구 기획·추진 등 기능 수행한다.아울러 통일부는 장관 직속 한반도정책경청단을 신설한다. 한반도정책경청단은 평화공존과와 2팀(민간참여팀, 사회적대화팀)으로 구성돼 평화공존 제도화, 남북교류협력·평화 분위기 확산 과정에 민간참여 활성화, 사회적 대화 기획·조정 등의 기능을 수행할 예정이다.통일부는 "남북 평화공존 기반구축 및 국민적 합의에 기반한 지속가능한 한반도 정책 추진을 위함"이라고 설명했다.통일부 인권인도실은 사회문화협력국으로 재편된다. 사회문화협력국은 5과(사회문화협력기획과, 이산가족납북자과, 남북인권협력과, 자립지원과, 안전지원과)와 국립6·25전쟁납북자기념관팀으로 구성돼 남북사회문화교류 추진 및 이산가족 등 인도적 문제, 탈북민 정착 및 자립자활 지원 등의 기능을 수행할 계획이다.이밖에 통일부는 통일협력국을 통일정책실로, 국립 통일교육원을 국립 평화통일민주교육원으로 개편한다. 정보분석국은 정세분석국으로 명칭이 변경된다.통일부는 윤석열 정부가 축소했던 직원 규모도 다시 600명으로 늘릴 계획이다.통일부는 조직개편 방향에 대해 "한반도 평화공존과 공동성장이라는 국정목표 구현을 빠르게 추진하기 위해 관련 기능을 중심으로 조직을 정비, 강화하는 것"이라고 설명했다.