정청래 "CCTV 속 내란 공범 웃는 장면 생생... 한덕수 즉각 구속해야"

12.3 불법계엄 선포 당일 대통령실 CCTV 영상이 공개되면서, 더불어민주당이 한덕수 전 국무총리를 비롯해 내란에 공모한 국무위원들에 대한 구속과 처벌을 촉구하고 나섰다.
정청래 민주당 대표는 14일 오전 국회 본청 로텐더홀에서 열린 기자회견에서 "CCTV 영상 속 윤석열과 한덕수, 이 내란 공범·방조자들이 서류를 주고받고 웃는 장면들이 생생하게 국민들에게 보여졌다"라며 "내란 우두머리와 공범들의 민낯이 낱낱이 드러난 만큼 이제 응당한 심판과 처벌을 해야 한다"라고 말했다.
CCTV 속 한덕수 겨냥해 "계엄 가담 공범, 무릎 꿇고 사죄하라"
정 대표는 "한덕수는 계엄에 관한 어떠한 지시나 서류를 받은 적이 없다고 말했는데 그렇다면 CCTV가 거짓말을 한 것이냐, 한덕수가 거짓말을 한 것이냐. CCTV 영상에 나온 한덕수는 한덕수가 아니란 말이냐"라며 "CCTV 영상 속에서 지시나 서류를 준 윤석열은 윤석열이 아니고, 지시나 서류를 받은 한덕수 등 당시 국무위원들은 유령들이란 말이냐"라고 되물었다.
정 대표는 "한덕수에 대한 즉각적인 구속 처벌"을 촉구하며 "국민들이 원하는 방향대로 민주당은 내란 세력 척결을 위해 앞으로 매진할 것"이라고 밝혔다. 또 "이번 국정감사에서 내란 잔재 청산이라는 국민적 바람을 하루라도 앞당길 수 있도록 노력하겠다"라고 덧붙였다.
김병기 민주당 원내대표도 한 전 총리를 겨냥해 "그는 (비상계엄을) 몰랐던 사람이 아니다. 계엄에 적극적으로 가담하고 실행한 공범"이라며 "그런데도 한덕수는 끝까지 거짓말을 하며 내란의 책임을 피하고 있다. 혼란의 와중에 대선 후보 자리까지 넘봤다"라고 지적했다. 이어 "국민 앞에 무릎을 꿇고 사죄하라"라고 촉구했다.
김 원내대표는 또 "재판부는 내란 재판 전 과정을 국민 앞에 공개해야 한다"라며 "어떠한 정치적 반발과 저항이 있더라도 국민의 힘으로 헌정질서를 유린한 자들에게 엄중한 법적 책임을 물을 것"이라고 밝혔다. 또 "민주당은 끝까지 추적하겠다. 숨은 공범자, 방조자, 조력자 그 누구도 예외일 수 없다"라고 덧붙였다.
지난 13일 서울중앙지방법원 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사) 심리로 진행된 한 전 총리 내란 우두머리 방조 사건 2차 공판에선 비상계엄 선포 당일 대통령실 CCTV에 대한 증거조사가 이뤄졌다. 당일 오후 10시 18분 윤석열씨는 비상계엄을 선포하기 위해 자리에서 일어났고, 맞은편에 앉은 한덕수 국무총리가 고개를 끄덕였다. 또 한 전 총리는 비상계엄이 선포된 후에도 자리에 남아 언론사 단전·단수 지시를 받은 이상민 전 행안부 장관과 남아 16분가량 문건을 보며 논의를 이어가기도 했다. (관련 기사: 12월 3일 '내란의 밤' 대통령실 CCTV 처음 공개
https://omn.kr/2fmb5).
이날 기자회견엔 정 대표와 김 원내대표 등 지도부를 비롯해 민주당 의원들 100여 명이 참석했다. 이들은 '내란공범 한덕수 즉각 구속하라'라고 적힌 손팻말을 들고 "내란공모 들통난 윤석열 내란세력 즉각 처벌하라!", "내란공조 용서없다 즉각 구속하라!" 등 구호를 외쳤다.