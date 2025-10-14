정청래 "CCTV 속 내란 공범 웃는 장면 생생... 한덕수 즉각 구속해야"

▲더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표 등 의원들이 14일 오전 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 한덕수 전 국무총리 등 국무위원 내란 공모 기자회견을 열고 "내란공모 들통났다"며 "내란공모 들통난 윤석열 내란세력 즉각 처벌하라"고 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기