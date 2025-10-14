치유와 착취 사이 '무속'... 법적 보호에서 벗어난 피해자들

큰사진보기 ▲『방치된 믿음』, 이성원·손영하·이서현 지음, 바다출판사, 2025 ⓒ 바다 출판사 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

지난해 개봉한 영화 <파묘>에는 무당 화림(김고은 분)과 봉길(이도현 분)이 등장한다. 영화는 재벌가의 의뢰를 받은 두 사람이 가문의 액운을 없애기 위해 조상의 무덤을 파묘하며 벌어지는 이야기를 다루고 있다. 화림과 봉길은 흔한 무당의 이미지와 다른 인물이다. 붉은색, 흰색의 화려한 무복을 입은 상상 속 무당과 달리 이들은 무채색의 르메르 옷을 입는다. 흰색 컨버스를 신고 굿을 하는 모습 또한 낯설다. 무당으로서 화림과 봉길은 기존 무당의 이미지를 벗어나는 한편, 익숙한 인상을 준다.현실 속에서도 무속은 점점 일상과 친밀해지고 있다. 올 한 해 무속을 소재로 한 공중파 프로그램은 10건 이상이었다. SBS 예능 <신들린 연애>는 MZ세대 남녀 점술가를 대상으로 하는 러브 버라이어티로, 올해 방영된 2기가 동시간대 지상파 시청률 1위를 기록할 정도로 상당한 성공을 거두었다. 이러한 결과는 '무속'이 시청자들의 흥미를 끌었음을 보여준다. 또한 콘텐츠로써 긍정적으로 소비되었다는 것을 알 수 있다.일상 속에서 사주, 운세를 확인하는 일은 훨씬 더 친숙하고 손쉬운 일이 되었다. 누구나 유튜브 라이브 방송이나 어플리케이션 등으로 쉽게 자신의 미래를 점쳐볼 수 있다. 2025년 기준 사주 운세 관련 앱은 10개 이상으로, 이 중 '점신'은 월간 사용자 95만 명, 포스텔러는 57만 명의 회원이 가입되어 있다.2024년 목회데이터연구소에서 조사한 '무종교인의 종교의식'에 따르면 무종교인 10명 중 4명이 무속, 미신행위를 경험해 본 적이 있다고 한다. 무속행위를 경험한 이유는 '재미로' 봤다는 응답이 57%로 가장 높았으나, '신년 운세' 52%, '중장기 운세' 20%, '애정운' 18% 등 운세와 관련된 응답이 이어져 미래에 대한 불안한 심리가 동기가 되었음을 유추할 수 있다.실제로 무속은 사람들에게 위로와 평안을 준다. 하지만 무속을 빌미로 벌어지는 사건들을 보면 무속을 흔쾌히 긍정적으로 바라보기 어렵다. 제도화된 종교와 달리 무속은 미신으로 치부되어 왔는데, 그 속에서 '무속의 이중성'은 음험하게 생존해 왔다.<방치된 믿음>은 치유와 착취 사이의 무속, 그 이중적인 양태를 드러내는 책이다. '오늘날 무속이 우리 사회에 어떤 모습으로 존재하는가'를 주제로 한 한국일보 사회부 기자들의 취재를 담았다. 저자들은 무속의 미스테리를 좇지 않는다. 다만 "무속인은 누구이고, 우리 사회에 어떻게 존재하는지, 어떻게 바라봐야 할지를 고민하고자 이 책을 기획했다"고 서문에 밝힌다.이 책은 르포 형식으로, 철저한 취재를 바탕으로 전개된다. 무속으로 큰 피해를 입은 범죄 사건을 소개한 뒤 무당, 무속전문가, 여러 무속 피해자 등 여러 입장에서 바라본 '무속'을 편향 없이 전달한다.저자들은 <방치된 믿음>을 통해 '무속의 현 상황'을 보여준다. 무속에 선악은 없다. 다만 무속을 이용한 범죄는 악랄하고, 그 피해자는 법에 온전한 보호를 받을 수 없다. 일종의 사각지대에 놓인 셈이다.무속은 애매한 위치에 서 있다. 우선 무속은 종교가 아니다. 경전과 조직적 제도가 없고, 주로 '민속신앙' 혹은 '샤머니즘'으로 정의하기 때문이다. 정부는 부처별로 통계청에서는 무속업을 서비스업의 일종으로, 국세청에서는 무속인을 사업자로 분류해 과세한다. 이에 따라 무속은 다른 종교처럼 국가 차원의 법적 보호나 지원을 받지 못한다.한편, 무속 관련 범죄의 피해자를 구제할 문 또한 좁다. 2024년 기준 무속 관련 범죄는 2014년 대비 증가했으며, 꾸준히 발생하고 있다. 하지만 무속 범죄에 무죄가 선고되는 경우는 적지 않았다. 법원이 굿 같은 무속 행위를 결과보다는 '마음의 위안과 평화를 주는 행위로 봤기 때문'이다.무속이 얽힌 성범죄 역시 폭행이나 협박 등 강제력이 없는 사건은 수사 기관에서 성범죄로 인정받지 못하기도 했다. 우리나라는 현재 '비동의 강간죄'를 인정하지 않고 있기 때문에, 피해자가 거부하지 않은 성관계를 범죄로 증명하기 어려운 실정이다.무속 범죄는 '법'도, '제도를 가진 집단'도 책임지고 해결해 주지 않는다. 다만 무속으로 비롯된 사건이 가지는 특수성을 배제한 체 '일반 사건'으로서 법의 심판을 받을 수 있을 뿐이다. 그렇기에 가해자의 죄는 가벼워지고 법은 피해자를 이해하지 못하는 경우가 많다. 피해자가 자발적으로 믿고 행동했기에 벌어진 일이라는 것이다.무속은 여전히 정의하기 어려운 영역이다. 저자들은 무속을 설명할 말을 찾는 것에 목적을 두지 않았다. 위로와 착취 사이에 놓인 이 양가성을 어떻게 받아들일지는 독자의 몫이다. 다만 저자들은 사각지대에 방치된 믿음을 이대로 내버려둘 수 없다고 주장한다. <방치된 믿음>은 무속을 대하는 우리 사회의 시선이 향해야 할 방향을 보여줄 뿐이다.