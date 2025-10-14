또 CCTV에 딱 걸린 박성재, 영장심사 시작

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포를 방조·가담한 혐의를 받는 박성재 전 법무부 장관이 14일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 들어서고 있다. 2025.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 서울중앙지방법원 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사) 심리로 진행된 한덕수 전 국무총리 내란 우두머리 방조 사건 2차 공판에서 비상계엄 선포 당일 대통령실 CCTV에 대한 증거조사가 이뤄지고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

한덕수 전 국무총리, 이상민 전 행정안전부 장관에 이어 또 대통령실 CCTV에 덜미 잡힌 박성재 전 법무부 장관의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 14일 오전 시작됐다. 법원의 판단은 이르면 이날 오후 늦게 나올 예정이다.박 전 장관은 이날 오전 9시 56분 내란특검 호송차량을 이용해 서울중앙지방법원에 도착했다. 앞서 특검은 박 전 장관에게 내란중요임무종사와 직권남용 혐의 등을 적용해 구속영장을 청구했다. 영장실질심사는 박정호 영장전담 부장판사 심리로 오전 10시 10분부터 열렸다. 박 전 장관은 법원으로 들어가면서 '합수부 검사 파견을 지시한 이유가 무엇인가' 등을 묻는 취재진에게 "법정에서 충실히 잘 설명해드리겠다"고만 짧게 대답했다.박 전 장관은 12.3 비상계엄 당시 최초로 용산 대통령실에 도착했던 국무위원 중 하나다. 그는 계엄 해제 직후인 12월 11일 국회에서 "(선포 전 국무회의에서) 한 사람도 이걸 해야 한다고 찬성한 사람은 없었던 걸로 기억한다"고 말했다. 하지만 특검이 13일 한덕수 전 총리 재판에서 공개한 대통령실 CCTV 영상 속에는 반대는커녕 계엄 문건을 검토하고, 계엄 선포를 위해 이동하는 대통령을 막지 않는 국무위원들의 모습이 담겨 있었다. 박 전 장관도 그 중 한 명이었다.내란특검은 이뿐 아니라 박 전 장관이 계엄사령부 합동수사본부에 검사를 파견할지, 교정시설에 수용 여력이 있는지 등을 검토하라고 지시한 일도 내란중요임무종사와 직권남용죄에 해당한다고 보고 있다. 특히 합수부 검사 파견 검토와 관련해선 계엄 당시 박 전 장관과 세 차례 통화한 심우정 전 검찰총장도 수사선상에 놓고 있다. 박지영 특검보는 10일 정례 브리핑에서 "박 전 장관 수사가 어느 정도 마무리되면 심 전 총장 조사도 이어질 것으로 보인다"고 알렸다.특검은 박 전 장관 수사의 공정성을 위해 비법무·검찰 출신 담당팀을 꾸리기도 했다. 14일 영장심사 또한 이윤제 특검보를 중심으로 공수처에서 파견된 차정현 부장검사, 송영선 검사와 군 검찰에서 나온 신동진·기지우 군검사가 출석했다. 특검은 230쪽 분량의 의견서와 120장짜리 PPT를 준비했다고도 밝혔다. 박 전 장관은 영장심사 종료 후 윤석열씨가 현재 수감 중이고, 계엄 당시 자신이 수용 여력을 확인하라고 지시했던 서울구치소에서 대기할 예정이다.