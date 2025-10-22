전두환 무릎 꿇린 6월항쟁 쟁점

큰사진보기 ▲지난 1987년 6월의 대학생시위. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

1987년 6월 10일 오전 10시경, 서울에서는 전혀 상치되는 두 개의 큰 집회가 동시에 열리고 있었다. 잠실체육관에서는 민정당 제4차 전당대회 및 대통령후보 지명대회가 열려 전두환 대통령이 육사 동기인 노태우의 손을 높이 들어주었다. 민정당 대통령후보에 선출된 노태우는 울먹이면서 전두환의 '배려'에 감격해했다.같은 시각, 서울 중구 태평로 대한성공회에서는 야권의 연합기구인 민주헌법쟁취 국민운동본부의 〈박종철군 고문살인 은폐조작 및 호헌철폐규탄 국민대회〉가 열렸다. 한쪽에서는 축하와 감격의 꽃다발이 오가고, 다른 쪽에서는 분노와 규탄의 피울음에 무자비하게 쏘아대는 경찰의 최루탄으로 시위자들의 얼굴은 눈물로 뒤범벅되었다.민주세력은 박군 고문살해와 선거인단에 의한 대통령선거를 실시하겠다는 전두환의 이른바 '4·13호헌조치'에 반대하여 민정당 전당대회가 열리는 같은 시각에 맞춰 서울을 비롯, 전국 주요 도시에서 일제히 규탄집회에 들어갔다. 각 대학들은 출정식을 갖고 '독재타도', '직선제 개헌'을 외치며 도심으로 몰려들었다.이날 오후 6시 정각, 국민대회가 열리는 대한성공회 종탑 스피커에서 애국가가 울려퍼지고 성당의 종이 42번 울리는 것을 신호로 성당 구내에 있던 차량들이 경적을 울리고 도심을 지나던 차량들도 일제히 따라 경적을 울렸다. 이로써 6·10대회, 나아가서 6월 민중항쟁이 공식적으로(?) 막을 올린 것이다. 이날 서울을 비롯한 전국 22개 도시에서 동시에 시위가 벌어졌다.민주세력의 대한성공회 6·10대회는 아침부터 전경들에게 에워싸여 일반시민들이 접근할 수 조차 없었다. 따라서 출정식을 가진 학생들은 각 대학별로 오후 5시경 을지로 2가 로타리, 을지로 4거리에 집결하여 연좌농성을 벌였고, 이를 지켜보던 시민들이 박수를 치며 학생들을 격려했다. 경찰은 사과탄을 마구 쏘아 이들을 강제 해산시켰다. 학생들은 소단위로 신세계백화점, 남대문시장, 퇴계로 2가, 을지로 입구 등지에 나타나 시위를 벌였다.시장 상인들도 경찰에 쫓기는 학생들을 숨겨주며 정부를 비난했다. 학생들과 야당 의원들은 여기저기서 노상 약식규탄대회를 열고 '호헌철폐', '독재타도', '직선제 쟁취'등을 외쳤다. 오후 6시가 넘자 학생들의 시위는 점차 격렬해지고 시민들의 합세도 점점 늘어났다. 서울역, 만리동입구, 신세계 앞, 서부역 등에서 최루탄과 돌멩이가 난무했다. 퇴계로 2가 파출소를 지키던 전경들이 시위대의 급습을 받고 무장을 해제당한 채 감금되기도 했다.가두시위를 벌이던 학생 1천여 명이 경찰에 쫓겨 명동성당 안으로 들어가 시위를 벌였다. 명동성당 점거농성은 6월항쟁의 '태풍의 눈'이 되었다. 15일 해산 때까지 5일 동안 농성이 계속되는 가운데 성당 밖에서는 연일 대학생들과 합세한 인근 사무직 노동자들의 지원시위가 끊이지 않았다.6월 9일 경찰의 직격 최루탄을 맞고 쓰러진 연세대 이한열 군이 사경을 헤매는 사건이 발생하자 범연세인들의 규탄대회가 전국 각 도시로 확산되었고, 국민운동본부는 18일을 '최루탄 추방의 날'로 선포하고 대대적으로 최루탄 추방운동을 전개했다. 이날 전국 14개 도시에서 20여만 명이 시위에 참가했다.국민운동본부는 D데이를 6월 26일로 잡고 이날 평화대행진을 강행할 것을 결정했다. 정부의 비상조치설이 흘러나왔다. 실제로 정부는 부분계엄령 또는 위수령을 내리기 위해 군부대를 도시 외곽지대로 이동시켰다. 성남시 근방에 출동부대가 집결된 것으로 알려졌다.6월 26일, 드디어 민주헌법쟁취 국민평화대행진이 시작되었다. 서울에서는 학생·재야·야당·시민 등이 국민운동본부의 행동지침에 따라 탑골공원 일대·신세계백화점·시청 앞·광화문 등 7개 집결지로 진출하려 했으나 경찰의 3중 제지로 처음에는 산발적인 시위를 벌였다. 오후 7시가 넘자 시민들이 가세하여 대규모 군중 시위가 시작되었다. 전국 33개 시와 4개 군에서 180만여 명이 시위에 참가한 것으로 집계되었다. 이날 시위는 밤늦게까지 격렬하게 전개되어 경찰서 2개소, 파출소 29개소, 민정당 지구당사 4개소 등이 파괴 또는 방화되었으며, 시민 3,467명이 연행되었다. 시위에 참가한 시민·학생들은 '호헌철폐'등의 구호에서 '민주쟁취', '독재타도', '군부독재 지원하는 미국은 물러가라' 등으로 격화되었다. 6·26대행진은 철저히 평화주의를 원칙으로 했다. 최루탄에 쫓기면서도 시위대들은 '질서'를 외쳤다. 일부 방화와 파괴 그리고 투석전 등 과격양상을 띤 것은 경찰의 과잉진압과 최루탄 난사 때문이었다.제5공화국 이래 최대의 인파가 참가한 6·26대행진에 정부 여당도 사태의 심각성을 느끼게 되고, 막다른 골목에서 돌파구를 찾은 것이 6·29선언이었다. 마침내 6월 민중항쟁이 전두환 5공 군부독재의 항복을 받아낸 것이다.민정당 전당대회에서 차기대통령 후보에 지명된 노태우 민정당 대표는 6월 29일 기자회견을 갖고 대통령직선제 개헌, 김대중 사면복권 등을 골자로 하는 이른바 8개항의 〈6·29선언〉을 발표했다. 이날은 6월항쟁 중 최대규모의 6·26시위가 있은 지 3일 뒤였다.전두환은 7월 1일 시국수습에 관한 대통령 특별담화를 발표하여 "여야가 국회에서 개헌안에 합의하면 이를 국민투표에 회부해 개헌할 수 있을 것"이라고 말하고 노 대표의 구상을 수용하겠다고 밝혔다. 이로써 정부의 '4·13호헌조치'는 철회되고 직선제 개헌론이 관철되었다. 따라서 전두환의 5공은 6월항쟁으로 사실상 막을 내리게 되고, 6공화국을 출범케 하는 결정적인 계기가 되었다. 노태우의 6·29선언은 후일 그 주체를 놓고 많은 논란이 있었는데, 결국 전두환의 각본에 노태우가 연출한 '깜짝쇼'였던 것으로 밝혀졌다.6·29선언 이후 여야 합의로 국회에서 개헌안이 의결되고 87년 10월 27일 국민투표에서 찬성률 93.1%로 확정되어 29일 공포되었다. 제9차 개헌으로 마련된 것이 현행 헌법이다.동학혁명→3.1혁명→4.19혁명→부마항쟁→광주민주화운동으로 이어진 민족·민주 맥락이 6월항쟁으로 전개되고, 뒤이어 촛불시위와 빛의 혁명의 동력이 되었다. 6월항쟁은 노동자들이 역사현장에 등장하고 이른바 '넥타이 부대'라는 사무직이 참여하면서 사회변혁의 주체가 되었다. 반면에 박정희의 쿠데타 이래 기득권세력이 된 군부와 그 지원자 수구보수세력이, 비록 노태우의 승계에도 불구하고 '퇴조기'에 빠져드는 계기가 되었다.