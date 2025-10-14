민주당 "윤석열, 캄보디아 원조 예산 늘리면서 정작 '국민안전' 외면"

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사대책회의에 참석해 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

'캄보디아 납치·고문·인신매매·사망' 등 심각한 피해가 연일 드러나고 있는 가운데 여야 모두 사태의 조속한 해결을 촉구했다.여당 더불어민주당은 전임 윤석열 정부가 캄보디아 공적개발원조(ODA)를 대폭 늘리는 사이 국민 안전은 뒷전에 뒀다면서 여야가 초당적으로 힘을 합쳐 재외국민 보호를 위한 법적장치를 보완하고 제도를 정비하자고 밝혔다. 야당 국민의힘은 캄보디아 대사가 공석인 상황인만큼 이재명 대통령이 직접 나서 사태를 해결하라는 입장을 냈다.14일 오전 민주당 국감대책회의 발언에 나선 한정애 정책위의장은 ▲이 대통령의 캄보디아 한국인 대상 범죄 총력 대응 지시 ▲캄보디아 한국인 범죄 대응 태스크포스(TF) 1차 회의 개최 ▲경찰의 현지 '코리안 데스크' 설치 및 합동수사 계획 사실을 열거한 뒤 "정부 여당은 국민의 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다"라고 다짐했다.그러면서 한 의장은 "윤석열 정권이 캄보디아 ODA 사업 예산을 대폭 늘린 반면 정작 국민 생명은 뒷전이었다"면서 "국제 범죄 대응 인력은 줄이고 경찰 주재관 증원 요청도 외면했던 것으로 드러났다"고 사태 원인을 짚었다.그 사이 캄보디아 내 한국인 피해 사례는 증가했다는 문제의식이다. 권칠승 민주당 의원실이 발표한 자료에 따르면 캄보디아 취업사기 피해신고는 2023년 17건이었지만 2024년 220건으로 치솟았고 2025년 상반기에만 226건을 기록했다. 또한 캄보디아 납치·감금 피해신고는 2023년 21건에서 2024년 221건, 2025년 상반기에만 212건이 접수됐다.한 의장은 "민주당은 재외국민 보호를 위한 법적 장치를 보완하고 제도를 정비토록 하겠다"면서 "국민의힘도 비극이 반복되지 않도록 정쟁을 멈추고 초당적 협력을 해야 한다"고 말했다.국회 외교통일위원회 여당 간사를 맡고 있는 김영배 의원도 "오는 10월 22일 주한캄보디아대사관에서 현장 국정감사가 예정돼 있는 만큼 후속 대책에 만전을 기할 것을 약속한다"고 말했다.김 의원 역시 윤석열 정부 당시 크게 늘어난 캄보디아 공적개발원조 예산을 문제 삼았다. 그는 "2023년 1800억 원이었던 ODA 예산이 올해 4300억까지 늘어나는 사이 '떡잔치'에만 눈이 팔려서 제대로 된 국민 안전 보호 조치조차 하지 않았다는 사실이 드러나고 있다"고 진단했다. 그러면서 "민주당은 김건희 특검과 더불어서 부패 청산과 진실 규명을 해 나감과 동시에 해외 취업 사기 대책 특별위원회 설치를 비롯한 재외국민 보호 조치에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.국민의힘은 이재명 대통령의 직접 해결을 주문했다. 이날 오전 국민의힘 국정감사 대책회의에서 송언석 원내대표는 "정부가 검토 중인 코리안 데스크 설치, 경찰 영사 확대 배치 등은 안일한 대처"라고 평가했다.그는 "캄보디아 대사가 아직 공석"이라면서 "그렇기 때문에 이재명 대통령이 사태 해결에 직접 나서야 한다. 범정부긴급대응태스크포스(TF) 구성이나 특사 파견, 정상간 통화 등 외교 채널을 총동원해 캄보디아 정부의 실질적 행동을 이끌어내야 사태해결이 가능하다"고 제시했다.