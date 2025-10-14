대전 하늘 가른 305마리 왕새매 포착, "여전히 생명의 도시"

큰사진보기 ▲대전에서 집단으로 이동 중인 왕새매의 모습. ⓒ 김은정 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종장남평야에서 비행하는 왕새매의 모습. ⓒ 김호열 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전에서 집단으로 이동 중인 왕새매의 모습. ⓒ 김은정 관련사진보기

대전 한복판 하늘을 300여 마리의 왕새매가 가로지르며 가을 이동의 시작을 알렸다. 도심 한가운데서 펼쳐진 이 장관은 대전이 여전히 생태적 생명력을 간직한 도시임을 보여주는 상징적 장면으로 평가된다.대전환경운동연합 탐조모임(김호열, 김은정)은 지난 8일 세종시 이응교 일대와 10일 대전 한밭수목원·갑천 상공에서 왕새매(Butastur indicus)의 대규모 이동 현상을 관찰했다고 14일 밝혔다.관찰 결과, 세종에서는 2개체가, 한밭수목원 상공에서는 무려 305마리의 왕새매가 무리를 지어 남쪽으로 이동하는 모습이 포착됐다. 이는 대전권역에서 확인된 맹금류 이동 중 가장 큰 규모로, 중부 내륙권이 왕새매 주요 이동 경로임을 보여주는 중요한 기록이라는 것.왕새매는 매과의 중형 맹금류로, 여름에는 한국·일본·중국 동북부 등에서 번식하고 가을이면 동남아시아로 이동하는 대표적 철새다. 논습지나 하천 주변을 선호하며, 개구리·곤충·소형 포유류 등을 주로 사냥한다. 이동기에는 수백 마리씩 무리를 지어 하늘을 나는 장관을 연출한다.이번 관찰이 특히 의미 있는 이유는 도심 중심부에서 이뤄졌다는 점이다. 한밭수목원과 갑천변 상공을 따라 이어진 왕새매의 이동은, 도시 속 생태축이 여전히 생물 이동통로로 기능하고 있음을 시사한다.이경호 대전환경운동연합 사무처장은 "도시 한가운데서 수백 마리의 왕새매가 이동하는 장면은 대전이 여전히 '생명의 도시'임을 증명한 것"이라며 "도심 속 생태축 보전의 필요성을 보여주는 상징적인 사례"라고 밝혔다.대전환경운동연합 탐조모임은 2025년부터 매달 정기적으로 조류 탐조와 모니터링을 진행하고 있다. 이들은 이번 관찰 결과를 바탕으로, 도심권 생태축 보전과 철새 이동 경로 모니터링 체계 구축을 지자체가 적극 추진할 것을 요구했다.특히 대전시와 세종시가 공동으로 갑천·금강·대청호·수목원 등을 잇는 생태네트워크 보전 계획을 수립하고, 개발사업 전 단계에서 조류 이동 영향평가를 의무화해야 한다고 강조했다.대전환경운동연합은 "이번 왕새매 이동 관찰은 단순한 조류 기록이 아니라, 도시 생태계의 건강성과 연속성을 보여주는 신호"라며 "시민들과 함께 생명길을 모니터링하며 도시 속 생태 네트워크를 지키는 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.