80년대 '민중론' 논쟁

큰사진보기 ▲1987년 6월 민주항쟁 당시 부산의 부산진 시장 부근에서 ‘전두환 정권 타도’, ‘대통령 직선제 개헌’ 등을 외치며 행진하고 있는 시위 군중들의 모습이다. 시위대가 들고 가는 플래카드에는 “폭압의 사슬끊고 민주화로 통일로!”라고 적혀있다. ⓒ 사단법인 부산민주항쟁기념사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲1987년 <한국 경제구조론>(일월서각), <한국자본주의와 민족운동>(한길사), <민족경제론>(한길사)으로 제2회 단재상을 수상한 박현채 교수가 수상연설을 하고 있다.1987년 <한국 경제구조론>(일월서각), <한국자본주의와 민족운동>(한길사), <민족경제론>(한길사)으로 제2회 단재상을 수상한 박현채 교수가 수상연설을 하고 있다. ⓒ 한길사 관련사진보기

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

백성→서민→인민→국민→민초→대중→시민→민중표현은 각각이라도 나라의 밑둥을 구성하는 집단을 뜻하는 데는 일치한다. 비록 나라의 피지배층이지만 유사시 큰일을 맡게 된다는 뜻이다. 2천 년 전 순자는 "왕은 배고 백성은 물이다. 백성은 큰 배를 띄우기도 하고 큰 배를 뒤엎기도 한다."고 그 존재의 이중성을 평가했다. 조선시대 허균은 '호민론'에서 더욱 속내 깊은 평가를 한다.천하에 두려워할 존재는 오직 민중뿐이다. 민중은 물보다 불보다 더 두렵고 호랑이보다 표범보다도 더 두렵다. 그런데 윗자리에 있는 사람들은 이들에 익숙하니 그리 아무렇지도 않는 듯이 다루며 유독 포악하게 부려 먹으려 드니, 아니 도대체 어찌된 일인가.동양사회에서는 오래 전부터 '민심이 천심'이라 하였다. 민의 존재를 높이 평가하는 말이다. 긴 역사동안 권력은 민을 지배와 종속으로 여기며 수탈의 대상으로 삼았다. 동학농민혁명으로부터 전개된 사회변혁 운동은 민의 각성과 더불어 권리회복의 대장정이다. 특히 4.19혁명과 광주 민주화운동은 민중의 각성과 존재 확인이 체화되면서 6월항쟁기에 이르러 사회현상으로 떠올랐다. 민중문학·민중경제·민중예술·민중사학이 제기되고 심지어 민중당이라는 정당의 당명으로 쓰였다.민중에 대한 재인식은 역사의 주체인 민중이 역사와 현실로부터 소외당하고 억압받고 있다는 현실에 대한 자각에서 비롯되었다. 그리고 이런 새로운 인식은 정치·경제·사회·문화 등 모든 영역으로 확대되었다. 현실운동에서의 변화는 학술 연구에도 구체적으로 반영되어 민중경제·민중사회학·민중사학·민중문학·민중연극·민중문화 등 다양한 경향의 학술운동이 전개되었다. (주석 1)한국사회는 70년대 중산층과 도시노동자가 증가하면서 계급적 분화현상이 나타났다. 이를 놓치지 않고 이론적으로 분석한 박현채의 '민족경제론', 한완상의 '소외론적 민중론', 정창열의 '민중 민족주의 입장에서 민중론'등이 주목을 받으면서 민중론 발화의 불쏘시개 역할을 하였다.이들은 ①한국적 특성을 중심으로 민중론에 접근했다는 점, ②계급 문제를 염두에 두되 민중과 민족을 동일한 범주로 인식했다는 점, ③민중과 계급 개념의 차별성을 강조했다는 점, ④사회적 제한계의 복합적 모순 관계로 민중을 의식했다는 점, ⑤민중의 내부구성에서 노동자 헤게모니를 필연적으로 전제하지 않았다는 점에서 공통적인 문제의식을 공유했다. 그러나 민족적 민중론은 각각의 강조점에 따라 약간 상이한 형태로 전개되었다. (주석 2)민중론이 한창 세간의 관심이 쏟고 있을 때 한상진이 '중민'을 제기하여 민중론의 분화가 시작되었다.그는 ①현단계 변혁의 성격과 대상 ②민중의 계급적 구성 ③민중운동의 주체 ④민중운동의 정책과 노선 등을 살피면서 한완상의 '소외론적 민중론'과 박현채의 '변혁적 민중론'을 함께 비판하였다.기존 변혁론의 민중론을 계급 중심이라고 비판하는 한상진 교수는 중산층 주도의 변혁주도를 세운 후 이의 실행주체로서 '중민'이라는 새로운 범주를 설정한다. 그는 현 체제의 성격을 '종속적 발전'으로 특징지어지는 자본주의와 관료적 권위주의의 결합으로 이해한다. 이는 관료적 권위주의 체제에서 "중산층은 노동자와 다른 의미에서 체제의 본질적인 모순에 부딪히고 이로 인하여 고통을 당하는 위치에 있기 때문에 체제변혁의 요구와 이를 위한 운동의 잠재력이 중간층에 광범위하게 분포되어 있다."(한상진, <민중의 사회학적 인식>)는 판단으로 이어진다. (주석 3)민중론을 둘러싼 논쟁은 80년대 사회각계로 확산되고 지속적으로 전개되었다.80년대 초 문학인들이 작가적 상상력에 입각한 창작에의 몰두보다는 현장, 구체적인 삶과 싸움이 진행되는 현장을 그대로 옮겨 담으면서 그것을 세상에 알리고, 그 속에서 현실과 민족의 문제를 확인하고, 자기를 실현하는 작업, 즉 르포문학의 유행을 낳게 되었던 것도 이 사건의 중요한 현상이었다. 학생운동에서 많은 운동권 학생들이 학업을 팽개치고 공장의 노동자로 전환하는 이른바 '위장취업'이 확대되는 것도 이 시절의 일이었다. 그런 과정에서 80년대 문학, 예술인과 지식인들이 발견하고 확인한 개념은 '민중'이었다.'민중'이라는 말 자체야 훨씬 전부터 있어왔지만 83년 무렵부터 쓰여진 '민중'이라는 용어를 하나의 시대적 개념으로 확인된 역사의식의 새로운 단계를 의미하는 상징성을 지닌다. 역사를 변혁하는 주체를 민중으로 규정한다는 인식은 종래의 문학·예술인들이 지식인이라는 의식 하에 문득 정한 다수 대중의 삶을 대변하려고 했던 세계관이 일대 변혁을 요구하는 일이었다.'민중'이 과연 누구인가를 놓고, 양심적이고 진보적인 지식인도 민중의 범주에 드느냐 아니냐를 놓고 학문적·예술적으로 난상토론이 벌어지고 당시 출판물에 '민(民)'자, '중(衆)'자가 들어가는 것이 압도적 우위를 차지했던 것이 80년대 전반기의 가장 핵심적인 현상이었다. (주석 4)각계에서 제기된 민중론은 변혁주체를 둘러싸고 대립하였다. 민족 자본가를 민중의 개념에 포함할 것이냐를 둘러싸고 논란이 있었고, 1990년대 초 동서 냉전의 종식과 소련 등 동구사회주의권의 몰락으로 민중론이 서서히 시들어갔다. 하지만 '민중'에 대한 인식은 많은 역할을 한 것도 사실이다.1980년 광주항쟁을 기점으로 폭발하여 1987년 6월항쟁의 성과 및 사회운동의 고양과 함께 모든 운동의 핵심적 화두가 되었던 변혁 운동론적 민중론은, 1990년대 초를 고비로 급격하게 퇴조했다. 논쟁의 열기가 퇴조한 외형적 조건은 1980년대 말 1990년대 초, 동서냉전의 종식과 현실사회주의권의 몰락이라는 세계사적 변화였다. 그러나 더 직접적이고 본질적인 원인은 대중운동의 퇴조와 절차적 민주주의의 진전으로 한국사회의 역동성이 사라진 데 있었다.이로 인해 1980년대의 열띤 '민중론' 논쟁은 쟁점을 잃고 '시민운동' 개념 속에 희석되거나 흡수되고 말았다. 이후 대중운동의 새로운 실천적·학술적 쟁점은 점차 시민운동으로 전환되기 시작했다.그렇지만 이런 변화 과정 중에 민중과 시민의 명확한 개념 설정이 재정립되지 않았다. 그로 인해 민중론 논쟁에서 축적되었던 실천적 고민과 학술적 성과는 시민론 속에 발전적으로 계승되지 못한 채 단절되고 말았다. 1980년대 백가쟁명식의 실천적 민중 논쟁에도 불구하고, 이를 학술적으로 수용한 흐름은 학문적으로 튼튼한 토대를 마련하지 못한 채 1980년대의 열정과 함께 사라지고 말았다. (주석 5)주석1> 배경식, '민중과 민중사학', <논쟁으로 읽는 한국사2>, 399쪽, 역사비평사, 2009.2> 앞의 책, 401쪽.3> 백욱인, "'민중'개념을 어떻게 규정할 것인가", <90년대 한국사회의 쟁점>, 152쪽.4> 유홍준, '민주성 확인 향한 백가쟁명의 시대', <80년대 한국사회대논쟁집>, 25~26쪽, 중앙일보사, 1990.5> 배경식, 앞의 책, 406쪽.