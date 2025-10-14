'권력 공백' 엿보는 갱단... 지금 가자지구에서 가장 시급한 문제

큰사진보기 ▲현지시각 13일, 가자지구 남부 칸유니스에서 하마스와 이스라엘 간의 휴전 합의에 따라 이스라엘 교도소에서 석방된 팔레스타인 수감자들이 가자지구에 도착하자 환영을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

큰사진보기 ▲현지시각 13일, 이집트 샤름엘셰이크에서 열린 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 서명된 문서를 들고 있다. 이번 회의는 2년간 이어진 이스라엘-하마스 전쟁의 새 국면을 마련한 휴전 합의를 지지하기 위해 열렸다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

지난 10일 가자지구에 휴전이 발효된 이후 주민들은 서둘러 귀향길에 올랐다. 세계 언론은 도로를 가득 메운 채 고향으로 향하는 수만 명 주민들의 모습을 보도했다. 집도 공공시설도 익숙한 거리도 거의 사라지고, 심지어 남아 있는 가족과 이웃도 없지만 많은 사람이 오랫동안 살았던 곳에서 다시 삶을 꾸리는 여정을 시작했다. 이렇게 전쟁이 중단되고 주민들이 귀환하면서 당장 치안을 회복해야 하는 문제가 당면 과제로 떠올랐다.치안 회복 필요성을 단적으로 보여준 건 구호품 반입과 함께 다시 드러난 무질서와 혼란 상황이었다. 유엔 세계식량계획(WFP)과 이집트 적십자사에 따르면 휴전 발효 다음날인 11일에는 구호품 트럭 2-3대 만이 가자지구로 들어갔지만 12일에는 식품, 의약품, 텐트, 이불, 연료 등을 실은 수십 대의 구호품 트럭이 이집트와의 국경을 통해 가가지구로 들어갔다. 아직은 충분하지 않지만 곧 1단계 휴전 합의에서 약속된 1일 400대 트럭 분량의 구호품이 반입될 것으로 예상되고 협상 진행에 따라 600대까지 늘어날 것으로 보인다.구호품 차량이 줄지어 가자지구로 진입하자마자 수많은 주민이 몰려들었고 트럭 위로 올라가 식량을 가져갔다. 굶주린 주민들이 구호단체를 통한 분배를 기다리지 않고 물리력을 이용해 식량을 손에 넣은 것이다. 여성들이나 약한 사람들은 배제될 수밖에 없는 이런 상황을 통제할 수 있는 체계나 인력은 전혀 없었다. 이런 상황이라면 가자지구에 반입되는 구호품의 공정한 분배가 보장될 수 없고 상당한 양이 일부 힘 있는 남성들과 지금까지 자주 발생했던 것처럼 탈취자들의 손에 들어갈 수 있다.WFP는 성명을 통해 가자지구 주민 전체에 3개월 동안 제공하기에 충분한 식량과 의약품 등이 이미 확보돼 있다고 밝혔다. 이제 관건은 얼마나 빨리 모든 주민에게 공정하게 구호품이 도달되게 할 것인가다. 이를 위해서는 중간 탈취를 막고 빠르게 분배 체계와 배급소가 복구되어야 하는데 이를 위해서는 시급하게 치안 회복이 필요하다.BBC는 가자지구 소식통을 인용해 하마스가 휴전이 발효되고 이스라엘군이 합의한 철수선까지 이동한 이후 7000명의 대원에게 동원령을 내렸다고 보도했다. 하마스는 또한 5개 지역에 새로운 행정 수반을 임명했고 가자지구의 여러 지역에 사복 또는 경찰 복장을 한 대원들을 배치했다. 하마스 미디어국은 그러나 전투 병력을 배치한 것은 아니라고 말했다. 이는 이스라엘군이 철수한 이후 치안 공백 상황을 만들지 않으려는 조치로 보인다.그런데 하마스가 다시 통치권과 치안을 회복하는 과정에서 갱단과의 무력 충돌이 발생하고 그로 인해 불안한 상황이 만들어질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 휴전 발효 다음 날인 11일 가자 시티 남부 지역에서는 하마스 대원들과 더그무쉬 갱단과의 무력 충돌이 발생해 27명이 사망했다. 하마스 내무부 고위 관리는 보안대가 갱단을 에워싸고 전투를 벌였다고 밝혔다. 가자 시티 의료 소식통에 의하면 더그무쉬 갱단 19명과 하마스 대원 8명이 사망했다. 치열한 양측의 무력 충돌이 발생하자 수십 명의 주민들이 피신했다. 한 주민은 BBC에 "이번에는 이스라엘 공격이 아니라 가자지구 사람들 때문에 피신해야 했다"고 말했다.가자지구의 갱단은 전쟁 동안 이스라엘의 지원으로 무력을 강화했고 하마스와 곳곳에서 충돌했다. 휴전이 발효되자 하마스는 이들에 대한 통제를 시작했다, 하마스 내무부는 "유혈 공격과 살해에 관여하지 않는" 갱단에게는 13일부터 일주일 동안 사면을 베풀 것이라고 발표했다. 그러나 이것이 효과를 발휘할지는 알 수 없다.2년의 전쟁 동안 가자지구 전체의 여러 갱단은 이스라엘에 협력하면서 하마스에 대항하는 힘을 키웠고 특히 최근 몇 달 동안에는 곳곳에서 자신들을 저지하려는 하마스와 전투를 벌였다. 이제 종전 협상에서 하마스 무장 해제가 거론되는 가운데 이들은 가자지구에서 장악력을 높이려 하고 있다. 이는 트럼프 평화구상에 따라 통치권 이양을 약속한 하마스가 정말 물러나고 가자지구에 권력 공백이 생길 경우 가자지구를 장악하려는 갱단 사이 무력 충돌이 생길 수도 있음을 의미한다. 또는 그 이전에 하마스와 여러 갱단 사이 무력 충돌이 빈번해질 수 있음을 의미한다.전쟁 동안 이스라엘은 의도적으로 갱단들을 키우고 그들에게 무기를 제공했다. 알자지라는 특히 갱단들이 조금밖에 되지 않는 구호품을 훔치고 이익을 취하는 데 이스라엘이 보호막이 되었다고 보도했다. 이와 관련해 가자지구 출신의 이스라엘-팔레스타인 관계 분석가인 타그리드 코다리는 알자지라에 많은 가자지구 주민들은 갱단이 권력 공백을 악용할 것을 막기 위해 하마스의 무장을 유지하는 게 필요하다는 생각이라고 말했다. 그는 "이스라엘은 갱단을 만들고 그들에게 무기를 주어 주민들을 살해하게 했다. 이제 이스라엘은 하마스를 쫓아내려고 하지만 하마스는 가자지구 내부의 안전 보장을 위해 필요하다"며 "하마스는 안전을 보장하는 일을 잘 한다"고 덧붙였다.이런 이유와 상황 때문에 미국, 이스라엘, 국제사회의 압박이 있어도 가자지구의 치안과 안전을 위해서 하마스가 완전한 무장 해제 요구를 수용하지 않을 가능성이 크다고 전문가들은 말한다. 국제위기그룹(International Crisis Group)의 연구자이자 가자지구 출신인 아즈미 케샤위는 하마스가 단지 단거리 및 장거리 미사일 같은 "공격 무기(offensive weapons)"만 포기하고 소형 무기나 총기 등은 포기하지 않을 것으로 예상했다. 그러면서 "하마스는 완전히 필요가 없는 상황이 됐을 때 소형 무기를 포기할 것이다. 이스라엘이 (팔레스타인) 점령을 끝내고 팔레스타인 국가가 수립되면 그때 팔레스타인 지도부에 무기를 건넬 것이다"고 말했다.가자지구 안전 보장과 하마스의 무장 해제는 향후 종전 협상에 있어서 가장 민감하고 복잡한 문제가 될 가능성이 있다. 트럼프의 평화구상은 가자지구 안전을 위해 국제안정화군(International Stabilization Force)을 언급했지만 이 국제군이 언제, 어떻게 만들어지고 배치될지는 아직 알 수 없다. 수개월 또는 그보다 더 긴 시간이 걸릴 수도 있다. 그때까지 가자지구의 치안과 안전은 보장되어야 하고 그것은 현실적으로 가자지구를 통치하고 있는 하마스만이 할 수 있다. 그런데 하마스에게 계속 무장 해제를 압박하면서 갱단들에게 권력 공백과 가자지구를 장악한 기회가 생길 것이란 신호를 주는 건 가자지구 주민들에게 위험한 일이 될 수 있다.이와 관련된 또 다른 문제는 가자지구 주민들이 외부의 개입과 통치를 받아들일 수 있느냐다. 하마스에 대한 지지 여부에 상관없이 주민들은 가자지구, 나아가 팔레스타인의 미래와 관련해 외부의 개입과 결정이 아닌 팔레스타인의 결정권을 요구할 것이 분명하기 때문이다. 하마스를 거부하고 다른 통치 권력을 받아들일 것인지 또한 스스로 결정하길 원할 것이다. 이 문제는 결국 팔레스타인 국가 수립을 통해서만 해결할 수 있다. 이런 맥락에서 앞으로 있을 종전 협상에서는 두 국가 해법(two-state solution)에 근거한 팔레스타인 국가 수립 문제 또한 논의될 수밖에 없을 것으로 보인다.